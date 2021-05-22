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Çin'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Çin'in batısı art arda depremlerle sarsıldı. Felakette en az iki kişi yaşamını yitirdi çok sayıda kişi de yaralandı

Çin'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
 

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Madoi ilçesi olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Depremden saatler önce Yunnan bölgesinde de büyüklüğü 5.0 ile 6,4 arasında değişen 4 deprem meydana geldi. 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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