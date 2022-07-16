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“Resmen ‘git eve öl’ demek isterler”

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Covid-19 testi pozitif çıkan Mehmet Sadeli, HALKIN SESİ’ne konuştu; hastanede yaşadıklarına isyan etti: “Pandemi Hastanesi’ne gittim kapalı. Acil Servis’e gittim bakmadılar. ‘Bayılacak gibi oluyorum, nefes darlığı çekiyorum’ dedim, kimse ilgilenmedi. Duvarları tuta tuta aşağıya indim. ‘Öleceksem de evimde öleyim’ dedim, arabama bindim, eve nasıl geldiğimi hatırlamıyorum”

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“Resmen ‘git eve öl’ demek isterler”
 
 
Murat ASLAN
Dünyamızı saran ve ülkemizi de iki yılı aşkın süredir tehdit eden Coronavirüste bir ay önce günlük 30’larda olan vaka sayıları şimdilerde günlük 300’leri geçti.
Uzmanlar pandeminin başlangıcından bu yana bu dönemde en yüksek vaka sayılarına ulaştığımızı açıkladı ancak hala tedbirler sıklaştırılmadı.
Üstüne üstlük Acil Durum Hastanesi, göz ve üroloji servislerine devredildi. Vakalar Acil Servis’e yönlendirildi. Hastane acil servisinde Covid-19 hastası olan hastalarla aynı bekleme salonunda bekleyen vatandaşları aynı doktor ve aynı hemşireler muayene ediyor.
“Doktorlar da, hemşireler de, biz de büyük risk altındayız.  Hastanelerde personel sayısı az doktorlar acile gelen hastalara mı baksın Covid-19 hastası olan insanlara mı baksın” diyen vatandaşlar, “Bir an önce tedbirler sıklaşsın Pandemi Hastanesi tekrar açılsın” diye isyan ediyor.
Öte yandan Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Merkezi Cezaevi Amiri Mehmet Sadeli, yaşamış olduğu sıkıntıyı dile getirdi.
HALKIN SESİ’ne konuşan Mehmet Sadeli, kemik ağrısı, yüksek ateş ve terleme şikayetiyle Lefkoşa Fuar Alanı’nda bulunan PCR merkezine gidip yaptırdığı PCR testinin akşamüzeri pozitif gelmesi sonucu evine gelerek kendini izole ettiğini belirtti.
Gece yarısı nefes darlığı ve göğüs sıkışması nedeniyle rahatsızlığı artan Sadeli, Pandemi Hastanesi’ne gittiğini ancak, hastanenin kapalı olduğunu anlatarak, hastane kapısında yazan irtibat numarasından aradığı yetkili kişinin kendisini acil servise yönlendirdiğini ifade etti.
Acil servise giden ve doktora görünemeyen Mehmet Sadeli, hastanede yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Covid-19 testim pozitif çıktı 55 yaşında risk grubundayım, bayılacak gibi oluyorum, nefes darlığı çekiyorum dedim. Ancak ne ilgilenen var ne alakadar olan. Ben de daha fazla dayanamadım elimi yüzümü suyla yıkandım duvarları tuta tuta indim aşağıya arabama gittim. Öleceksem de evimde öleyim dedim ve bindim arabama nasıl eve geldiğimi hatırlamıyorum.”
Mehmet Sadeli, sabahı sıkıntılar içinde zor bulduğunu anlatırken, kendi doktorunu aradıktan sonra evinde solunum cihazına bağlandığını açıkladı.
Durumunun ağır olduğunu adeta dayak yemiş gibi hissettiğini anlatan ve “Hastaneye Covid-19’lu gittiğimde resmen ‘Git Eve Öl’ demek istediler.” diye konuşan Mehmet Sadeli, “İlgi yok hastaya bakan yok. Pandemi Hastanesi böyle zamanda kapanır mı?” diye sordu.
 
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