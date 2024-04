''Merkezi Yönetim Bizi Rakip Görüyor''

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, HALKIN SESİ yazarı Dilek Orhan'a açıklamalar yaptı. Ataser, bölgede 22 bin kişilik nüfus olduğunu, bunun 60, 65 bin kişiyi bulacağı öngörüsünü paylaştı Genel ve yerel yönetim arasındaki uyumu ‘tam anlamıyla’ yakalayamadıklarını vurgulayan Ataser, “Yönetimle %70 fikir birliğimiz maalesef yok. Bölgeler birleştikten sonra merkezi yönetimin bizi rakip görmeye başladığını gözlemledik. Biz onların rakibi değiliz, biz her alanda onların destekçileriyiz" ifadelerini kullandı

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, HALKIN SESİ yazarı Dilek Orhan'a açıklamalar yaptı, gündemdeki ve geleceğe yönelik projelerini anlattı.Bölgede her zaman, her açıdan planlı bir nüfus artışı olduğunu dile getiren Ataser, eğitim, sağlık, ulaşım, yapılaşma, altyapı alanında bölgede verilen hizmetlere değindi.Üçüncü dönemdir belediye başkanlığı yürüttüğüne dikkat çeken Ataser, bölgede 22 bin kişilik nüfus olduğunu, bunun 60, 65 bin kişiyi bulacağı öngörüsü olduğunu belirtti.Ataser “Bölgemiz turizm bölgesi, kaç yabancıya kaç yerliye hizmet veriyoruz, kaç çocuk, kaç genç, kaç yaşlıya hizmet veriyoruz bilmeliyiz. Kozmopolitik bir yapıya sahibiz. Planlamamız için nüfus sayımını bilmemiz gerekiyor ve bunun için çalışıyoruz. Bu yönde bir çalışma başlattık.” dedi.ALTYAPIBölgedeki en önemli sorunun altyapı olduğuna da değinen Ataser, şöyle konuştu:“Bölgenin gelişimiyle birlikte tabi ki özellikle altyapı sorunu doğmaya başladı. Bu en iyi planlanması ve uygulanması gereken hizmetlerin başında geliyor. Biz de bu nedenle planlı bir şekilde Lapta ve Karşıyaka bölgesinde de planlı bir yapılaşmayı başlattık. Bölge son yağmurlarda büyük bir tahribat yaşadı, hiçbir derenin devamının olmadığını gördük. Bölgede evleri, arazileri yerleşim yerlerini su bastı. Dereler işgal edildi. Lapta’daki en büyük sorun altyapı. İlk kez bu denli felaket yaşadık. Bunları görüyorduk ama yaşayıp daha çok hissettik. Erkenden böyle bir sorunla karşılaşınca hemen çalışma başlattık. Kat sınırlaması için çalışma yaptık. Hisarköy ve Kozanköy’de Fasıl 96 yani araziye çok katlı bina yapımı yasasını kaldırdık. Diğer bölgelerimizde ve Alsancak’ta da çalışmalar başlattık. Bölgemizde sadece kumar turizmi değil çeşitli turizmler de olmalı. Bu yönde önemli bir proje hazırladık. Bölgede planlı çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarla biz meşaleyi yaktık ve devam edeceğiz. Bu çalışmayla bölgemizdeki yerleşim yerleri değer kazanmaya başladı bile. Şehrin içindeki vatandaşların hayatını da kolaylaştıracağız. Evlerin rengine kadar, çatı yüksekliğine kadar planlandı. Her şey bizim projemize göre yapılmak zorunda kalacak. Şimdiden 6 ev satıldı bile.”Dilek Orhan'ın "Dokuya uygun, kültürel yapıyı koruyarak ilerlemek çok güzel. Bu nüfus artışıyla sosyolojik değişimi nasıl buluyorsunuz?" sorusuna Atasersosyolojik yapının da nüfusla birlikte değiştiğini anlattı.Ataser, bölgede Rus nüfusun arttığını ifade ederek, “Bölgemize gelip ev sahibi olan bu yabancıların da hayatını refah içerisinde yaşayabilmesi için imkan sunmak zorundayız. Bu imkanları da bizler belediye olarak hayata geçirmek için şekillendiriyoruz. Sadece kendi vatandaşlarımıza değil, yabancılara da hizmet veriyoruz, vergilerini alıyoruz bu nedenle hak sahibi de yaptık.” dedi.Tüm vatandaşlarla sağlık ve dayanışma hizmetleri vermek istediklerini belirten Ataser, yerli vatandaşlar için evde yapılan sağlık hizmetlerinin yabancılar için de verilmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.65 yaş ve üzeri 2 bin kişiye, yabancılarla dahil 3 bin kişiye hizmet verdiklerini ifade eden Ataser, “Önceliğimiz her zaman eğitim, ulaşım ve sağlıktır. Bunun için de bütçemizi ona göre ayarlayıp sosyal belediyecilikle hareket ediyoruz. Gelen ve yerleşik halk arasında uyum sağlamaya çalışıyoruz ve bu durum kültürel çatışmayı da ortadan kaldırıyor. Birbirimizi çok güzel benimsedik. Kültürler de birleşmeye başladı.” diye konuştu.GENEL VE YEREL YÖNETİM ARASINDAKİ UYUMGenel ve yerel yönetim arasındaki uyumu ‘tam anlamıyla’ yakalayamadıklarını da kaydeden Ataser, “Yönetimle %70 fikir birliğimiz maalesef yok. Bölgeler birleştikten sonra merkezi yönetimin bizi rakip görmeye başladığını gözlemledik. Biz onların rakibi değiliz, biz her alanda onların destekçileriyiz. Siyaseten veya bireysel değil, toplumsal hareket ediyoruz ve merkezi yönetim de bize bu yönde destek vermeli. Bireysel olarak da çok fazla talepler var çünkü bazı vatandaşların ekonomik gücü çok yüksek değil. Elimizden geleni yapıyoruz, elverdiğince, iyi bir araştırmadan sonra gerçekten ihtiyaçlı kişilere tabi ki yardım sağlıyoruz. Olmayacak işlere, yapılmayacak isteklere de hayır demesini çok iyi biliyoruz. Bu yönüyle de bölgede büyük bir takdir topluyoruz.” dedi.BELEDİYE MECLİS YAPISIAtaser, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Meclisine değinen Ataser bu konuda şu ifadeleri kullandı:"Belediye Meclisi farklı yapıya sahip. Parti kararı ile hareket eden, bölgenin menfaati konusunda bize taraf olmuyorlar. İş yavaşlatma, köstek olmaya çalışanlar bile oluyor. Bu bağımsız bir başkan adayı olmanın getirdiği bir dezavantaj. Çoğunluk bize evet dediği için belediye meclisinden karar üretiyoruz. Biz iyi niyetimizi ortaya koyuyoruz ama siyaseten hareket etmeye devam edenler oluyor. Ama biz yine de bildiğimizden şaşmıyoruz. Umarım doğru yolda olduğumuzu görüp bizimle aynı yola girerler. Bu ülkede doğru adam, doğru kişi, doğru siyaset ve doru hizmet vardır, bu böyle olmalıdır.”GELECEK PROJELERAltyapı çalışmalarına büyük yatırımları olacağını vurgulayan Ataser projelerini şöyle anlattı:"Kaldırımı, parkı olmayan bölgelerimiz var ve bunlar için çalışacağız. Kaldırım ve kanalizasyonun çok büyük bir sıkıntı yarattığını görüyoruz. Özellikle oteller bölgesindeki kanalizasyonlara önem veriyoruz. Dere çalışmalarımıza önem veriyoruz. Olmayan dereler bile açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da bize bu konuda yardımcı olmasını temenni ediyoruz. Birlikte çalışırsak tüm sorunları çözebiliriz.Bunların yanında bölge daha birçok çalışmamız var. Verimli bir bölgedeyiz ama üretim alanlarımız daraldı, bunlar için çalışmalarımız olacak. Bölgedeki yerel koza işi için çalışmalarımız olacak. Evinde, bahçesinde üretim yapan tüm kadınlarımızı destekleyecek çalışmalarımız var ve bu sürecek. Kadınların ürettiğini satması için bir alan yaratma çabasındayız. Bu çalışmalarla turizmi birleştirebilmek için de plan ve projelerimiz var. Turizm ve halkı birbiriyle bütünleştirmek istiyorum bu yönde çalışmalarımız sürüyor.”