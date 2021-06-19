İstifa Bilmecesi

Çalışma Bakanı Koral Çağman’ın istifa kararı aldığı ancak dün Başbakan Saner'le görüşmesinden sonra vazgeçtiği iddia edildi



HALKIN SESİ-özel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifa kararı aldığı ancak dün Başbakan Ersan Saner'le görüşmesinden sonra vazgeçtiği öğrenildi.

Milletvekilliğine bir türlü ısınamayan, meclis kürsüsünde çok görünmeyen, son azınlık hükümetinde de son dakika Serdar Denktaş’ın gayretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak yer bulan Koral Çağman’ın istifa etmeyi düşündüğü öğrenildi.

Bakan Çağman’ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa kararı aldığı belirtildi. Çağman’ın kalbinde üç stent takılı olduğu ve bakanlık döneminde büyük stres yaşadığı için bu sayının artma tehlikesi baş gösterdiği ifade edildi

Ancak Çağman’ın istifa etme isteğinin gerçek nedenin, bu olmadığı belirtildi.

Çağman’ın bakanlıkta yaptığı projelerin hükümet tarafından kabul görmemesi istifa etmek istemesinin ana nedenlerinden biri.

Çağman’a yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Koral Çağman’ın bakanlığıyla ilgili tasvip etmediği bir yasanın geçirilmek istenmesiyle ilgili kendisine başbakan tarafından yapılan baskı da, istifa isteğinde etkili oldu. Çağman’ın uzunca süreden beri memnuniyetsizlikleri bulunduğu ve istifanın cebinde olduğu söyleniyordu.

Son iki meclis birleşiminde muhalefet de Çağman’a sert eleştirilerde bulunmuştu.

Çağman’ın da özellikle pazartesi günkü meclis birleşiminde “toplu iş sözleşmesi hakkının geriletilmesiyle ilgili yasaya kişi olarak sıcak bakmadığını kürsüde dile getirmişti.

İstifa edeceği konuşulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, dün Başbakan Ersan Saner'le görüştü, görüşme sonrası açıklama yapmadı.

Başbakanlığa girişinde istifa iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Çağman, "Başbakan ile görüşmem var" demekle yetindi. Çağman görüşme sonrasında da açıklama yapmadan Başbakanlık'tan ayrıldı.

Başbakanlık Danışmanı Durali Güçlüsoy, Başbakan Ersan Saner ile Calışma Bakanı Çağman'ın 'rutin' görüşme gerçekleştirdiği yönünde basına bilgi verdi.

Başbakanlık'tan ayrılırken basına kısa bir açıklama yapan Başbakan Saner ise Koral Çağman'ın istifa sunmadığını söylemekle yetindi, detaylı açıklama yapmaktan kaçındı.

TARTIŞMALI YASALAR

Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz gün hükümet, İş Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’na ilişkin değişiklik tasarısı Meclis’e sunmuş, "Yenisi imzalanana kadar toplu iş sözleşmesinin geçersiz olması" anlamına geldiği konuşulan tasarının ivediliği gergin tartışmaların ardından geri çekilmişti.

Çağman, İş Değişiklik Yasası’nda yapılan değişiklikle 1 yıl içerisinde toplu iş sözleşmesi yenilenmezse eski hükümlerin devam edeceğini savunmuş, bu sırada muhalefet; Bakan Çağman’a yasada toplu iş sözleşmesine yönelik atfın neden çıkarıldığını sormuştu.

Eleştirilerin ardından bakan Çağman, toplu iş sözleşmesinin ortadan kaldırılması konusunun kendisini de rahatsız ettiğini, emekçinin haklarını geri götürecek bir tavır içerisinde olmayacağını dile getirmişti.

Öte yandan Koral Çağman’ın istifa etmesi halinde bakanlığa DP eski Genel Başkanı, milletvekili serdar Denktaş’ın geleceği iddia edildi.



