İnternetten kiralık katil siparişi!

Ülkede “yok artık” dedirten bir olay daha! Kuzey Kıbrıs’ta kiralık katil hizmeti sunduğunu açıklayan bir internet sitesi ortaya çıktı. Görenlerin kanını donduran sitede kiralık katil bulma vaat ediliyor

Sitede kara para aklama bölümüne de yer veriliyor.

KKTC üzerinden yayın yaptığı belirtilen kiralıkkatil.net adresinde kiralık katil bulma vaat ediliyor.Görenlerin kanını donduran site, sadece insanları öldürmeyi değil, yaralama, adam kaçırma, kundaklama ve zehir siparişi gibi farklı mafya hizmetleri verdiğini de açık şekilde ilan ediyor.Bir zamanlar sakinliği ve sükunetiyle bilinen KKTC, şimdilerde ise cinayetler, uyuşturucular, kara paralarla anılır oldu.Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda her alanda açılmaya başlanan sanal sitelere bu kez kan dondurucu bir site daha eklendi.Kiralık katil, tetikçi gibi kişiler arayanlara yardımcı olmak adına kurulduğu iddia edilen kiralikkatil.net isimli web sitesinin bir süreden beridir ülkemizde çalışmaya başladığı ortaya çıktı.Adam öldürme-yaralama-adam kaçırma- kundaklama-zehir siparişi vb. hizmet almak isteyen kişi veya işletmelere hizmet vermek amacıyla kurulan kiralikkatil.net isimli web sitesinde “Profesyonel işini hakkıyla yapan ve ne kendini ne de sizi riske atmayacak bir kiralık katil tetikçi istiyorsanız biz buradayız” mesajı veriliyor.Sitede “Her ülke ve bölgede paralı askerlerimiz ekip arkadaşlarımız bulunmaktadır” şeklinde ifade yer alıyor.Kiralık katil hizmetinde ödemeler için sadece Bitcoin sanal paralar üzerinden yapıldığı belirtiliyor.Söz konusu siteni Kiralık Katil Fiyatları bölümünde fiyatların, sağlanacak hizmete, süreye, ve zorluk derecesine göre değiştiği ifade ediliyor.Bu bölümde şu ifadelere yer veriliyor:“Sabit bir fiyat yoktur. 