Nayle Talan ve Cengiz Nevzat çifti, HALKIN SESİ’ne konuştu, yaşadıklarını anlattı. Nayle Talan “5 senede yaşadıklarımız, Kıbrıs sevdalısı bizi ülkemizden soğuttu” derken, Cengiz Nevzat ise “Kendi memleketim, kendi vatanım bizi yedi bitirdi. Bizim gibi birçok kişi de adadan kaçacak. Bu gidişle hiçbirimizin çocuğu adada kalmayacak” diye konuştu

KKTC’de yaşadıkları birçok sıkıntı nedeniyle İngiltere’ye göç eden Nayle Talan ve Cengiz Nevzat çifti, HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu’na konuştu, yaşadıklarını anlattı.

Nayle Talan, İngiltere’de 18 yıl yaşadıklarını, tam bir Kıbrıs sevdalısı olduklarını ve 2018 yılında KKTC’ye temelli dönüş yaptıklarını anlattı.

Nayle Talan, çalışmaya başladığı bir özel eğitim kurumunda asgari ücret maaş aldığını ancak araya pandemi girdikten sonra hiç maaş almadığını söyledi.

Nayle Talan, Kıbrıs’a ayak basmalarının üçüncü ayında trafik kazası geçirdiklerini ve bu kazadan sonra suçlu olmadıkları halde polis olan karşı tarafın taciz ve tehditlerine maruz kaldıklarını, bu sürede psikolojik baskı gördüklerini ifade etti.

Talan, KKTC’deki devlet dairelerindeki sorumsuzlukların, her işte yaşadıkları engellerin arttığını, düzensizliğin sıktığını anlattı ve “Hep sorun yaşadık” ifadelerini kullandı.

“5 sene önce kesin dönüş yapacağımızda Kıbrıs’ın ne halde olduğunu fark etmemiştik, bilmiyorduk. 5 senede yaşadıklarımız, Kıbrıs sevdalısı bizi ülkemizden soğuttu” diyen Nayle Talan, iki çocuğunu okutmak için özel eğitim kurumundan toplam 200 bin TL istenmesinin son nokta olduğunu vurguladı.

5 sene önce İngiltere’den Kıbrıs’a yüklü parayla geldiklerini anlatan Talan ancak son dönemde ellerindekini satarak geçinmeye başladıklarını ifade etti.

İngiltere’de şu an geçici olarak bir eve yerleştiklerini dile getiren Nayle Talan, orada iş imkanlarını araştırdıklarını, bazı iş yerleri ile görüştüklerini belirtti ve

“Burada kapılar insana daha çok açılıyor, gelir gelmez bunu hissettik” dedi.

Nayle Talan, İngiltere’nin KKTC’den daha ucuz olduğuna da dikkat çekerek Dün markete gittik, Londra’da gördüğümüz fiyatlar, Kıbrıs’taki marketlere göre komik kalıyor.” dedi.

Talan, sözlerine şöyle devam etti:

“Buraya sadece valizimizi aldık geldik. Tekrardan yeniden bir hayat kuracağız. Ama biliyorum ki sistemin içindeyim. Düzenli bir yaşamım olacak. Çocukları okula yazdırdık. Annemi de aldım, Kıbrıs’ta o sistemin içinde kalmasını istemedim, çünkü Kıbrıs’ın her şeyinden bıktım.”

CENGİZ NEVZAT: KENDİ VATANIM BİZİ YEDİ BİTİRDİ

Nayle Talan’ın eşi Cengiz Nevzat ise Kıbrıs’ta barış sevdalısı olduklarını, adaya dönüş yaptıklarında CTP-HP-DP-TDP dörtlü hükümetin iktidarda olduğunu ve o dönemde bu parti yetkililerinden de dışlandığını anlatarak “Bize gidin Güney’de işleyin” dediler” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ta her alanda köle sistemi kurulduğunu anlatan Cengiz Nevzat, “Biz Kıbrıs’a dönerken 100 bin sterlin para getirmiştik. Sistem o paramızı yedi bitirdi.” dedi.

Lefkoşa Sarayönü’nde meşhur boyacı Rauf’un torunu olduğunu anlatan Cengiz Nevzat “Kendi memleketim, kendi vatanım bizi yedi bitirdi. Bizim gibi birçok kişi de adadan kaçacak. UBP’lilerin çocukları da yurt dışına gidecek. Bu gidişle hiçbirimizin çocuğu adada kalmayacak” diye konuştu.