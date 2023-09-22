“Türkiye'den gelen öğrencilerin harçları, maliyeti karşılamıyor”

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, Kıbrıs ve Türkiye’den gelen öğrencilerin ödediği harçların maliyetin altında olduğunu, son 4-5 yıllık dönemde 3’üncü ülkelerden gelen öğrenci sayısının da 8 binden 3 bin 800’lere düştüğünü söyledi ve ekledi: “DAÜ, 2’nci bir KTHY vakası olabilir”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Başkanı Ercan Hoşkara, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) yaşanan gelişmeleri Kıbrıs Postası TV’de ‘Sabahın Haberleri’ programında anlattı.

DAÜ’nün 2019 tarihinden bu yana açık verdiğini ve yıllar içerisinde bu açığın büyümeye devam ettiğini söyledi.

2022-2023 yıllarında ise radikal büyümenin devam ettiğini ifade eden Hoşkara, “Maliye Bakanlığı’na göre bütçe açığı 820 milyon TL... 600 milyon TL ve üzeri bir açık olacağı görülüyor” dedi

DAÜ’nün 2’nci bir KTHY vakası olabileceğini, koşulların o noktaya geldiğinin altını çizen Hoşkara, şu ifadeleri kullandı:

“Çözüm de çaresi de var... Hükümet gerçek anlamda yükseköğretimle ilgili yaptığı hataları düzeltmesi durumunda DAÜ’nün düştüğü dezavantajlı durumu ortadan kaldırarak, DAÜ’nün ise hükümetten, VYK’den bağımsız olarak rektörlüğün, Üniversite Yönetim Kurulu’nun ve senatonun mevcut durumların gerçekliğini kavrayıp kararlı adımları atması durumunda DAÜ’nün 4 yıllık programla bu krizden çıkması mümkün” dedi.

Başkan Hoşkara, üniversiteyi gerçek anlamda yöneten bir rektörlük olmadığına vurgu yaptı.

Hoşkara, Rektör Aykut Hocanın’ın tüm yetkilerini eline aldığını, tanıtım ofisinin dağıldığını ve üniversite tarihinin en az 3’üncü ülkelerden gelen öğrenci sayısına ulaştığını söyledi.

“3’ÜNCÜ ÜLKELERDEN GELEN ÖĞRENCİ SAYISI 8 BİNDEN 3 BİN 800’LERE DÜŞTÜ”

Son 3 yıldır Kıbrıs ve Türkiye’den gelen öğrenci sayısında artış olduğunu; fakat öğrencilerin ödediği harçların maliyetin altında olduğunu söyledi. Hoşkara, “Bizim tam ücret ödediği için 3’üncü ülkelerden gelen öğrenciye ihtiyacımız var. Son 4-5 yıllık dönemde 3’üncü ülkelerden gelen öğrenci sayısının 8 binden 3 bin 800’lere düştüğünü görüyoruz” dedi.

Hoşkara, DAÜ’de başarılı hocaların da bu dağınık yapı içerisinde kalmasının mümkün olmadığına da vurgu yaptı.

