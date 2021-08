Volkswagen'in yeni crossover'ı Taigo

Volkswagen'in Avrupa'daki crossover gamı günden güne büyüyor. Segmentteki her boşluğu değerlendirmeyi sürdüren Wolfsburg menşeli üretici, bu kez de T-Cross ve T-Roc'un arasına yerleşecek bir model ile karşımızda. Brezilya'da yıllardır Nivus adıyla satılan modele biz Avrupa'da "Taigo" diye sesleneceğiz.

4.26 m uzunluğa, 1.75 m genişliğe ve 1.49 m yüksekliğe sahip olan model; boyutları bakımından T-Roc'tan küçük, T-Cross'tan ise biraz daha büyük. Aks aralığı 2.566 milimetreye uzanan model, standart T-Cross'u geride bırakıyor olsa da LWB versiyonunun ardında kalıyor. T-Roc'un her versiyonu ise, iki aksı arasında yeni kardeşinden daha fazla mesafe sunuyor.

Temelinde T-Cross'un yakışıklı alternatifi olarak değerlendirebiliriz Taigo'yu. Volkswagen'in "coupe benzeri tavan hattı" olarak tanımladığı tasarım detaylarını kullanan model, genel anlamda Güney Amerika'daki kardeşini andırıyor. Yukarıda görebileceğiniz galerideki kırmızı renkteki modelin, Taigo'nun R-Line versiyonu olduğunu da belirtelim.

Taigo'nun Nivus ile olan benzerliği kabin içerisinde de devam ediyor. Fakat Volkswagen, Avrupalı kullanıcılara özel bazı tasarım değişiklikleri kullanmış bu bölümde. Örneğin klima kontrol ayarları direkt olarak Tiguan ve Arteon'dan ödünç alınmış -ki Nivus'a göre çok daha oturaklı bir on konsol oluşturmuş bu değişim. Yine de Polo ya da T-Cross kullanmış okuyucularımızın, kabin içerisinde çok fazla yabancılık çekmeyeceğini söylemek mümkün.

Sadece önden çekişli versiyonu ile satışa çıkacak olan Taigo'nun motor seçeneklerinde de benzinli güç üniteleri ile karşılaşıyoruz. İlk basamaktaki 1.0 litrelik üç silindirli motor 95 ve 110 bg güç üretebilen seçenekleri ile satışa sunulacak. Daha güçlü 1.5 litrelik dört silindirli motor ise 150 bg güç çıkışı ile geliyor. Taigo'yu isterseniz 5 ya da 6 ileri manuel şanzıman ile, isterseniz de 7 ileri vitesli DSG ile alabileceksiniz.

Taigo’da şerit takip sistemi “Lane Assist”, yaya algılama özelliğine sahip ve şehir içi acil frenleme fonksiyonunu içeren ön bölge asistanı “Front Assist” gibi yardımcı sistemler sunuluyor. Matrix LED far takımı ve ikinci seviye otonom sürüş desteği gibi donanımlar ise opsiyon listesinde kendine yer bulacak. Volkswagen'in B segmentinde bulunan bir crossover için bol bol ekipman sunduğunu söylemek mümkün.