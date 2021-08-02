banner583
Lexus'un çarpıcı üstsüzü satışa sunuldu
Lexus'un çarpıcı üstsüzü satışa sunuldu
18 0
Durak mı çöplük mü?
Durak mı çöplük mü?
21 0
 
60 dönümlük makilik alan yandı
60 dönümlük makilik alan yandı
56 0
Ocak farklı kazanmaya alıştı
Ocak farklı kazanmaya alıştı
45 0
26 0
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
353 0
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
29 0
banner661

Çeyizi ve umutları kül oldu

banner476

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen genç kızın çeyizi yanarak kül oldu. Fatma Tan, "Düğünümüz olacaktı. Şu an ne olur bilmiyorum. Çeyizlerim yandı kül oldu. Baba ocağım yandı. Hiçbir anımız, fotoğraf karemiz, eşyamız kullanılabilir durumda değil. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi

banner666
Çeyizi ve umutları kül oldu

Mersin'in Silifke ilçesindeki yangın sadece ormandaki ağaçları değil, o bölgede yaşayan insanların hayatlarını ve umutlarını da küle çevirdi.
İlçeye bağlı Boğsak, Akdere, Yeşilovacık ve Hırmanlı mahallelerinde 4 gün sürdükten sonra kontrol altına alınan yangın sırasında annesi Eşe Fatma Tan, babası Yusuf Tan ve kardeşi Ayşegül Tan ile birlikte evlerinde bulunan Fatma Tan, yangının büyümesi ile birlikte evlerini bırakarak yangın yerinden uzaklaşarak yakınlarının yanına geçtiler.
Düğün hazırlığı yapan genç kızın çeyizi çıkan yangında kül oldu - 3
Yangından bir gün sonra eve gelen Fatma Tan, evleri ile birlikte çeyizinin yandığını gördü.

Gözyaşlarına hakim olamayan Fatma Tan ve ailesi 4 gündür yakınlarının yanında kalıyor. 1 ay sonra düğün yapacak olan Fatma Tan'ın hayalleri küle döndü.
Düğün hazırlığı yapan genç kızın çeyizi çıkan yangında kül oldu - 4
Yangından kaçarken üzerlerine hiçbir şey alamayan Tan ailesine komşuları ve yakınları giyecek verdi. Evlerinin önünde bekleyen Tan ailesi şimdi kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.
Düğün hazırlığı yapan genç kızın çeyizi çıkan yangında kül oldu - 5
Üniversite mezunu Fatma Tan, “Evimiz yandı. Her şeyimiz bitti kül oldu. Anılarımız eşyalarımız yangında kül oldu. 1 ay sonra düğünüm vardı. Eşyalarım çeyizim hazırdı. Evimi düzecektim. Ama kendi oturduğum büyüdüğüm ev yok oldu" dedi.
Düğün hazırlığı yapan genç kızın çeyizi çıkan yangında kül oldu - 6

banner342
Etiketler; #çeyiz #Mersin #yangın
banner626
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.