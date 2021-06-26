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Swift Hibrit'in manuel versiyonu da geliyor

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Suzuki Swift Hybrid'in manuel şanzımanlı versiyonu Temmuz ayında Türkiye yollarına çıkıyor

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Swift Hibrit'in manuel versiyonu da geliyor
 
Suzuki'nin küçük sınıf otomobili Swift Hibrit, artık manuel şanzıman seçeneğiyle de tercih edilebiliyor. 12V mild-hybrid teknolojisi sayesinde şehir içi kullanımlarında %20’yi aşan yakıt tasarrufu sağladığı açıklanan Swift Hibrit, GL donanım seviyesinde 5-ileri manuel şanzımanlı olarak kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 199.900 TL'lik avantajlı fiyatı ve 50 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatıyla ön satış uygulaması devreye alınan manuel şanzımanlı Swift Hibrit, Temmuz ayı itibarıyla sahiplerine teslim edilebilecek. 
Sınıfında oldukça düşük yakıt tüketim değerlerine imza atan manuel şanzımanlı Swift Hibrit, aynı zamanda Adaptif Hız Sabitleme (ACC) Sistemi, Radar Fren Destek Sistemi (RBS), LCD yol bilgi ekranı, Start-Stop sistemi, otomatik farlar, deri direksiyon simidi, LED farlar ve LED stop lamba grubu, piyano vites topuzu gibi donanım ve güvenlik özellikleriyle de dikkat çekiyor.
935 kg boş ağırlığa sahip Swift Hibrit’in kaputunun altında 83 bg güç üreten dört silindirli 1.2 litrelik K12D Dualjet motor yer alıyor. 5-ileri manuel şanzımanlı Swift Hibrit, 0-100 km hızlanmasını 13,1 saniyede tamamlarken, maksimum 180 km/s hıza ulaşıyor. Şehir içi kullanımlarda yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufuna imza atan manuel şanzımanlı Swift Hibrit, karma kullanımda ise 100 km’de ortalama 4,9-5,0 lt tüketim değeri sunuyor. 
 
 
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