Maranello Ferrari Müzesi

1990 yılında açılan, İtalya’nın Modena şehrinde Maranello’da yer alan Ferrari Müzesi, Ferrari faprikası’na da 300 metre uzaklıktadır ve çoğunlukla klasik Ferrari otomobiller Müzede sergilenmektedir.Toplam 2500 m2 alana kurulan müze, 6 ana sergi salonundan oluşmaktadır.. Müzede geçmişten günümüze üretilen birçok Ferrari modelleri dışında küçük bir sinema salonu, diecast modeler, kupalar, eski benzin pompaları, resimler, Ferrari otomobil makineleri, Formula 1 pit duvarı, içine oturulup fotoğraf çekilebilecek bir Formula 1 arabası, Ferrari kurucusu Enzo Ferrari’nin çalışma masası ve özel eşyaları da bulunmaktadır.Küçük yaşlardan beri bir çok erkek çocuğunun olduğu gibi benim için de efsaneydi Ferrari ve ona özel kırmızı rengi. Oğlumu da tam bir Ferrari fanatiği olarak büyüttüm. Özellikle 1996 yılında Michael Schumacher, Ferrari Formula 1 pilotu olduktan sonra bu tutku daha da arttı.2016 yılında Ferrari müzesine gittiğimiz o günkü heycanımı hiç unutamam. Müzenin girişinde 1:3 ölçekte Formula 1 araçlarının şasi modelleri asılıydı. Daha sonra duvarda adeta bir poster gibi asılı duran 1954 Ferrari 750 Monza vardı. Enzo Ferrari, LaFerrari, GTO, F50, F40 hayranı olduğum modellerden bazılarıydı müzede yeralan.Ayrıca müzede FXX K, 550 Barchetta Pininfarina, Superamerica, SA Aperta, F12tdf, 60 America, GTO, 125 S, 126 CK, 512 S, 512 M, F333 SP, 340 MM, 750 Monza, 458 Italia GTE, 166 MM Berlinetta Vignbale, F355 Challenge gibi birbirinde özel ve güzel Ferrariler bulunmaktaydı.Fakat beni en çok etkileyen müzede ki Formula 1 araçları ve Michael Schumacher in kazandığı şampiyonluk kupaları oldu. Daha önce gittiğim Formula 1 yarışlarında, ekranlarda gördüğüm o arabalar ve kupalar eliminan dokunacak kadar yakınımdaydı. O oval salonda Formula 1 araçlarını saatlerce seyrettim, kupaların üstündeki yazıları tek tek okudum.Michael Schumacher’in 2013 yılında Fransız Alpleri’ndeki Meribel kayak merkezinde geçirdiği kayak kazası sonucu ağır yaralanıp komaya girmesi Enzo Ferrari Müzesini ziyaretimizi daha anlamlı ve daha duygusal yapmıştı.Haftaya Enzo Ferrari Müzesi.