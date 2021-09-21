Bir hatanın yaşattığı büyük gerilim

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, 10 yaşındaki kızının okulundan her hafta antijen test istendiği için Pazar akşamı bir özel hastanede yaptırdıkları test ile ilgili yaşadıkları karmaşayı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.



Lefkoşa’daki bir özel hastaneye giderek bir saat bekledikten sonra kızlarına yaptırdıkları antijen testin daha eve girer girmez hastaneden bir telefonla aranarak test sonucunun pozitif olduğu için PCR yaptırmak için hastaneye çağrıldıklarını söyleyen vatandaşımız “Biz de hemen kızımızı alarak yeniden hastaneye giderek PCR’ı yaptırdık. Eve döndüğümüz de bir mesaj geldi. ‘Antijen test sonucunuz negatif’ diye. Haydi buyurun buradan yakın. Şimdi hangisine inanalım?” diyerek konuşmasına devam etti.

Bunun üzerine hastaneye aradığını belirten vatandaşımız hastaneden kendisine “Kusura bakmayın sistemsel bir sıkıntı oldu. Siz en iyisi PCR’nin sonucunu bekleyin” denildiğini anlatarak gece boyunca sıkıntı ve stresten perişan olduklarını söyledi.

Vatandaşımız “Hade bizi geçtik bir şekilde kabullenirik, ancak 10 yaşındaki çocuk çok hassas ve duygusal, bu nedenle perişan olduk. Yerin dibine batsın yönetimleri de yönetemedikleri sistemleri de” diyerek isyan etti.

Dün sabah PCR sonucunun negatif gelmesiyle derin bir oh çektiklerini söyleyen vatandaşımız, bu sistemdeki hataların çok şeylere mal olduğunu ifade ederek böyle hataların yapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

