Lexus'un çarpıcı üstsüzü satışa sunuldu

"Dünyanın En Güzel Üstü Açılan Otomobili" hedefiyle tasarlanan LC 500 Convertible Türkiye'de





Lexus tasarımının, işçiliğinin ve mühendisliğinin zirvesi olarak gösterilen LC 500 Convertible satışa sunuldu. Türkiye lansmanı markanın Dolmabahçe Showroom’unda gerçekleştirilen LC 500 Convertible, lansmana özel 3.990.000 TL'lik fiyat etiketi taşıyor.

Lexus’un kendine has sürüş dinamiklerini yansıtan ve markanın ilk yumuşak tavanlı modeli olan LC 500 Convertible, üst düzey konforu, lüksü ve performansı kusursuz bir şekilde harmanlıyor. “Dünyanın en güzel üstü açılan otomobili” hedefiyle tasarlanan LC 500 Convertible, 4770 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1350 mm yüksekliğe ve 2870 mm aks aralığına sahip.

LC Coupe’nin ödüllü tasarımını Convertible modele başarılı bir şekilde aktaran Lexus, bir coupe'nin etkileyici tavan çizgilerini üstü açık bir modelde yakalamak için yoğun çalışmalar gerçekleştirmiş. Araçta tasarımcıların hayal ettiği silueti elde etmek adına yumuşak tavanın araçla buluştuğu noktalar mümkün olduğunca aracın arkasına alınmış.. Böylece tavan açıldığında da otomobilin etkileyici görünmesi sağlanmış.

Lexus; LC 500 Convertible’ın iç tasarımını, aracın dış tasarımıyla daha yakın hale getirmiş. Yenilikçi renk temaları ve detaylarla birlikte, iç ve dış tasarım arasında kusursuz bir devamlılık sağlanmış. Araç içerisindeki tüm bilgi ekranları, sürücünün görüş alanında yer alacak şekilde dikkatlice yerleştirilmiş.

5.0 LİTRELİK ATMOSFERİK V8 MOTOR

LC 500 Convertible, sürücü talep ettiğinde yüksek performans sunacak şekilde tasarlanmış. LC 500 Coupe kadar hızlı olan araç, tavanı açık veya kapalıyken aynı maksimum hıza ulaşmak adına rüzgar tüneli ve test pistlerinde geliştirilmiş. 477 bg güç ve 520 Nm tork üreten 5.0 litre atmosferik V8 motora ve 10-ileri Direct Shift otomatik şanzımana sahip olan LC 500, 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor ve maksimum 270 km/s hıza ulaşabiliyor.

Yol tutuş konusunda da kapsamlı mühendislik çalışmaları yapılan LC C’de, yeni tavan aracın dinamiklerine olumlu katkılar sağlamış. Hafif yapısı sayesinde Coupe versiyona göre daha alçak ağırlık merkezi sunan araçta tüm tavan mekanizması aracın aks aralığı içerisine konumlandırılmış.

Lexus tasarımcıları ve mühendisleri, LC Convertible kullanıcılarının her mevsimde üstü açılan araçlarının keyfini çıkarmaları için de çalışmalar yapmış. Lexus Açık Hava kontrol sistemi, tavan açık veya kapalı olduğunda sensörleriyle klimayı özel olarak ayarlıyor. Dışarıdaki hava sıcaklığıyla birlikte kabinde de vücudun alt ve üst kısımlarına özel olarak sıcaklığı değiştiriyor. Aracın üstü soğuk havalarda da açıldığında sürücü ve ön yolcu için vücudun alt kısmını ısıtan Lexus LC Convertible, baş ve omuz bölgesinde de sıcaklığı kontrol ederek havanın tadının çıkarılmasını sağlıyor. Kafalıklarda yer alan ayarlanabilir ısıtıcılar ise yolcuların boyuna göre otomatik olarak kendisini ayarlayabiliyor veya sürücü menülerden istediği ayarı seçebiliyor.

Detaylara her zaman önem vermesiyle bilinen Lexus markasının üstü açılan aracı için geliştirilen akıllı Klima Konsiyerj sistemi, otomatik klima, koltuk, boyun ve direksiyon ısıtıcılarıyla koordineli olarak çalışıyor. Aynı zamanda yolcu tarafında kimse oturmadığında bu bölümün kapatılarak tasarruf edilmesini sağlıyor.

Lexus LC Convertible’ın tavanı sadece 15 saniyede açılıp kapanabiliyor ve bu işlem 50 km/s hıza kadar yapılabiliyor. Sorunsuzluk ve güvenilirlik konusunda öne çıkan Lexus, bu yumuşak tavanı 18 bin kere deneyerek sağlamlık testinden geçirdi. Kapatıldığında sürücü ve yolcuları dış dünyadan izole ederek sessiz bir ortam sağlayan tavan aynı zamanda, özel tasarımıyla katlandığında da bagaj hacminden feragat edilmemesini sağlıyor.

TAVAN AÇIKKEN DE SESSİZ

Lexus’un insan odaklı yaklaşımı ve Omotenashi Japon misafirperverliği felsefesi, LC 500 Convertible’de de kendisini gösteriyor. Aerodinamik detaylar sayesinde aracın kabini, üstü açıkken de daha sessiz hale getiriliyor. Aynı zamanda ses yalıtımı ve gürültü absorbe teknikleriyle de Aktif Gürültü Kontrol sistemi istenmeyen sesleri önlüyor.

Lexus LC Convertible, üstü açık veya kapalı olarak üst düzey güvenlik sunacak şekilde tasarlanmış. Lexus Safety System + ile donatılan araçta Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı, Otomatik Uzun Farlar gibi özellikler yer alıyor.