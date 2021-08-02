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Sürdürülebilir lüksün özel temsilcisi: Bentley Flying Spur Hybrid Odyssean

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Sürdürülebilir lüksün özel temsilcisi: Bentley Flying Spur Hybrid Odyssean
 
 
Bentley'in yeni özel üretim modeli Flying Spur Hybrid Odyssean Edition ortaya çıktı. Sınırlı sayıda üretilecek model EXP 100 GT konseptini temel alan detaylar içerecek. Lüks üretici, modelin odak noktasının "sürdürülebilirlik" kavramı olduğunu ifade ediyor. Bu sebeple modelde kullanılan tüm materyaller tamamen sürdürülebilir kaynaklardan alınmış. Örneğin halılar, İngiliz koyunlarına ait!
Aracın içerisinde hala ahşap ve deri materyaller bulunuyor olsa da Bentley bu detayların da tamamen sürdürülebilir kaynaklardan geldiğini öne sürüyor. Kullanıcılar Autumn, Beluga, Porpoise, Cricketball, Brunel, Burnt Oak ve Linen isimli renk seçeneklerini kullanabilecek.
Odyssean Edition'ın dış kısmında Pale Brodgar isimli renk seçeneğinin detaylarını ve bronz işlemeleri görüyoruz. Bu bronz işlemeler tamponu, jantları ve gövde hattının büyük bir kısmını sararak çok daha dinamik bir görüntü çıkartmış ortaya.
Gücünü 2.9 litrelik hibrit V6 motorundan alan Flying Spur Hybrid Odyssean Edition, toplamda 540 bg güç ve 750 Nm tork üretebiliyor. Bu sayede büyük sedan 0-100 km/sa hızlanmasını 4.3 saniyede tamamlayabiliyor. Aracın azami hızı ise 285 km/sa ile sınırlandırılmış durumda.
Hibrit güç ünitesinin içerisinde 14.1 kW'lık lityum iyon bataryanın bulunduğunu belirtelim. Bu da araca 40 kilometrelik bir tamamen elektrikli menzil sunuyor. Modelin toplamda 700 kilometrelik menzile sahip olduğunu da belirtelim.
Bentley, henüz modelin kaç adet üretileceğini ya da fiyatını açıklamadı.
 
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