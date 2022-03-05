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Kia EV6 "Avrupa'da Yılın Otomobili" seçildi

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Kia 'nın tamamen elektrikli modeli EV6, Koreli markaya tarihindeki ilk COTY ödülünü kazandırdı

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Kia EV6 "Avrupa'da Yılın Otomobili" seçildi
 
 
Kia, Cenevre'de düzenlenen bir törenle ilk "Yılın Otomobili" ödülünü aldı. Markanın elektrikli modeli EV6, aldığı 279 toplam puan sonucunda Car of the Year (Yılın Otomobili) seçildi. COTY jürisinin 12'si tarafından en yüksek puanla değerlendirilen Kia EV6, böylece yakın puanlar alan Renault Mégane E-Tech ve Hyundai Ioniq 5'i geride bıraktı.
Kia, geçtiğimiz yıl yeni logosu ve "Opposites United" olarak adlandırdığı yeni tasarım felsefesiyle yeni bir döneme girdi. EV6 ise bu doğrultuda piyasaya sürülen ve aynı zamanda tamamen yeni E-GMP platformu üzerine geliştirilen ilk tamamen elektrikli Kia modeli oldu. Yeni platform, performansı, AWD kapasitesini ve ultra hızlı şarj sürelerini mümkün kılıyor. EV6, 482 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili ve araçtan yükleme (V2L) işlevi sunuyor.
Sürdürülebilir malzemelerin kullanıldığı iç mekanı, bağlantı ve güvenlik teknolojileri ve gelişmiş sürücü yardım sistemleriyle dikkat çeken Kia EV6'da 58 kWh ve 77,4 kWh kapasiteli iki farklı Nikel-Kobalt-Manganez batarya paketi sunuluyor. Arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonlara sahip olan EV6, 170 bg'den başlayarak GT versiyonunda 585 bg'ye kadar ulaşan güç seçenekleri sunuyor.
 
 
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