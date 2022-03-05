Sizin Dünyanız: Hülya Altınok

Bugünkü konuğum çok özel bir kadın... İhtiyacı olanlarla yardım etmek isteyen iyilik gönüllülerine destek veren bir paylaşımcı... Üretmeyi, üretirken de öğrenmeyi ve öğretmeyi kendine amaç edinmiş bir anne... Zorlukların, zamansızlığın ve sorunların sadece bahane olduğunu bilen ama bahanelere sığınmadan sıkıca hayata sarılan bir iyilik gönüllüsü... Ne istediğini bilen, kendiyle barışık dimdik ve güçlü duruşuyla hayatınıza dokunmasını isteyeceğiniz bir Kıbrıslı Hülya Altınok...
Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Bugünde yaşayan ama geçmişten kopmayan… Üreterek, paylaşarak insanca ve inançla hayatlara dokunmanın çoğalmayı sağlayacağına olan inancını hiç kaybetmeyen bir anne…
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Şu an yaptığım şeylerden büyük keyif alıyorum. İyilik gönüllüsü arkadaşlarımın yaptığı örgülerin ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlamak, yapılan pastaların dağıtılmasını organize edip dağıttığımız pastalarla çocukların ve yaşlıların o güne dair yüzlerinde tebessüm, ağızlarında tat bırakabilmeye vesile olmak bana fazlasıyla yetiyor. Bunu değiştirmek şöyle dursun yaptıklarıma daha da sıkı sıkıya sarılmak en büyük dileğim. Bu şıkkın tamamen böyle olması daha uygun benim açımdan.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Kızım.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Son pişmanlık neye yarar ki… O yüzden benim pişmanlıkla kaybedecek vaktim yok… Önüme bakarım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Evlatlarım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Kızımın doğumu ile tamamen değişen, değişmek zorunda olan hayatımız.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Kafamdaki planlar.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Şimdilerde Türk Rock’u ve 1970’lerin müzikleri.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Kızım ve Ben.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Mutfak eşyası.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Abiye kıyafetler ve topuklu ayakkabılar.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Ben hediye almaktan çok hediye vermeyi tercih edenlerdenim.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Beni ben yapan şeyleri niye değiştirmek isteyim ki.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
“Ben” dediğimiz an özelliğimizi kaybederiz. Bu yüzden beğenmeyi başkaları değerlendirmeli.
OLMASA DA OLUR...
Sürekli zamansızlıktan şikayet edip, dünya kadar zamanı olan insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Evlatlarım ve hobilerim.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Pişirip paylaşmak en keyif aldığım şeylerden biri. O yüzden bütün yemekleri sevgiyle yaptığım için hepsinin kendine özgü tadı vardır. Ama en severek yaptığım derseniz Fırın Makarnası ve Köfte diyebilirim.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Hayal kurmayı gerektirmeyecek güzellikte bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Dört mevsimi beraber yaşarken birbirini ihmal etmemek.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Kurtuluş savaşında ağır kış şartlarından dolayı bebeğini ve cephaneleri soğuktan korumak için battaniyesi ile örten, henüz 21 yaşında iken kendisi de donarak ölen Şerife Bacı... İzlediğim ve okuduğum zaman, fedakar ve en önemlisi anne oluşu beni etkilemişti.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Taş ve betonun olmadığı her yeri görmek isterdim.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Bir çiftlikte yaşamak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Üreten, paylaşan, adil, değerlerini yitirmemiş, paranın hüküm sürmediği, insanlık onurunun satın alınamadığı, kimsenin hakkının yenmediği, açlık, yokluk, evsizliğin, savaşın olmadığı bir dünya diliyorum.