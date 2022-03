Sizin Dünyanız: Hülya Altınok

Bugünkü konuğum çok özel bir kadın... İhtiyacı olanlarla yardım etmek isteyen iyilik gönüllülerine destek veren bir paylaşımcı... Üretmeyi, üretirken de öğrenmeyi ve öğretmeyi kendine amaç edinmiş bir anne... Zorlukların, zamansızlığın ve sorunların sadece bahane olduğunu bilen ama bahanelere sığınmadan sıkıca hayata sarılan bir iyilik gönüllüsü... Ne istediğini bilen, kendiyle barışık dimdik ve güçlü duruşuyla hayatınıza dokunmasını isteyeceğiniz bir Kıbrıslı Hülya Altınok...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Bugünde yaşayan ama geçmişten kopmayan… Üreterek, paylaşarak insanca ve inançla hayatlara dokunmanın çoğalmayı sağlayacağına olan inancını hiç kaybetmeyen bir anne…Şu an yaptığım şeylerden büyük keyif alıyorum. İyilik gönüllüsü arkadaşlarımın yaptığı örgülerin ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlamak, yapılan pastaların dağıtılmasını organize edip dağıttığımız pastalarla çocukların ve yaşlıların o güne dair yüzlerinde tebessüm, ağızlarında tat bırakabilmeye vesile olmak bana fazlasıyla yetiyor. Bunu değiştirmek şöyle dursun yaptıklarıma daha da sıkı sıkıya sarılmak en büyük dileğim. Bu şıkkın tamamen böyle olması daha uygun benim açımdan.Kızım....Haksızlık.Son pişmanlık neye yarar ki… O yüzden benim pişmanlıkla kaybedecek vaktim yok… Önüme bakarım.Evlatlarım.Kızımın doğumu ile tamamen değişen, değişmek zorunda olan hayatımız.Kafamdaki planlar.Şimdilerde Türk Rock’u ve 1970’lerin müzikleri.Kızım ve Ben.Mutfak eşyası.Abiye kıyafetler ve topuklu ayakkabılar.Ben hediye almaktan çok hediye vermeyi tercih edenlerdenim.Beni ben yapan şeyleri niye değiştirmek isteyim ki.“Ben” dediğimiz an özelliğimizi kaybederiz. Bu yüzden beğenmeyi başkaları değerlendirmeli.Sürekli zamansızlıktan şikayet edip, dünya kadar zamanı olan insanlar.Evlatlarım ve hobilerim.Pişirip paylaşmak en keyif aldığım şeylerden biri. O yüzden bütün yemekleri sevgiyle yaptığım için hepsinin kendine özgü tadı vardır. Ama en severek yaptığım derseniz Fırın Makarnası ve Köfte diyebilirim.Hayal kurmayı gerektirmeyecek güzellikte bir dünya.Dört mevsimi beraber yaşarken birbirini ihmal etmemek.Kurtuluş savaşında ağır kış şartlarından dolayı bebeğini ve cephaneleri soğuktan korumak için battaniyesi ile örten, henüz 21 yaşında iken kendisi de donarak ölen Şerife Bacı... İzlediğim ve okuduğum zaman, fedakar ve en önemlisi anne oluşu beni etkilemişti.Taş ve betonun olmadığı her yeri görmek isterdim.Bir çiftlikte yaşamak.Üreten, paylaşan, adil, değerlerini yitirmemiş, paranın hüküm sürmediği, insanlık onurunun satın alınamadığı, kimsenin hakkının yenmediği, açlık, yokluk, evsizliğin, savaşın olmadığı bir dünya diliyorum.