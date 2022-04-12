Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 16 Kasım 2013 Cumartesi ve 17 Kasım 2013 Pazar günü III. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisini düzenledi.Etkinlik 16 Kasım 2013 Cumartesi günü ZET Carting pistinde yapılan klasik slalom yarışı ile başladı.Saat 14:00’da pistte toplanan klasik otomobiller pisti tanımak için tur attılar.Saat 14:30’da başlayan klasik slalom yarışında klasik otomobiller ikişer tur attılar ve zamana karşı yarıştılar.Seyircilerin de tirübünlerde yoğun ilgi gösterdiği slalom yarışında, yurt içinden katılan klasik otomobiller dışında, yurt dışından da katılan yarışmacılar ve klasik otomobilleri ZET Karting pistindeki slalom yarışına renk kattılar.Yaklaşık 2 saat süren III. Uluslarasası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi slalom ayağı 16:30’da sona erdi. Klasik otomobil sahipleri ve klasik severler ertesi gün yapılacak olan ralli ayağında buluşmak üzere ZET Karting pistinden ayrıldılar.Slalom yarışında dereceye girenlerin ödülleri ise, ertesi gün yapılan ralliden sonra, ralli ödülleri ile birlikte verildi.Haftaya 16-17 Kasım 2013 tarihinde yapılan III. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi 2. günü.