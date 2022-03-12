Hindistan'a özel 2022 Volkswagen Virtus





Volkswagen, Mart'ın ilk haftasını geride bıraktığımız bugünlerde kapıyı Virtus için açtı! Skoda, tamamen yeni Slavia'yı Kasım 2021'de Hindistan'da tanıtmıştı ki, Alman devi, onun eşdeğeri olan Virtus'u görücüye çıkardı. İkinci nesil sedan, kardeş modeliyle aynı MQB-A0-IN platformunu kullanıyor ve temelleri Skoda tarafından Hindistan ve diğer gelişmekte olan pazarlar için kullanılıyor. O halde detaylar!

Haber içinde iki tarafta da oldukça benzerlik göreceğiniz için, çok fazla şaşırmamanızı tavsiye ederiz. İşte onlardan biri, ikisi de 2.6 metrelik uzun aks aralığı ile aynı mesafeye sahip. Virtus, 4.5 metre uzunluğunda, 1.5 metre yüksekliğinde ve 1.7 metre genişliğe sahip. İki kompakt sedan aynı zamanda 521 litrelik bagajı ve iç kabinin çoğunu paylaşıyor diyebiliriz.

VW, 2022 Virtus'u, tanıdık 1.0 TSI motor ve silindir devre dışı bırakma teknolojisine sahip daha büyük 1.5 litrelik ünite ile donatılmış daha güçlü bir Performans Serisi ile Dynamic Line minvalinde satmanın planlarını yapıyor. Bu üç hazneli değirmen 117 beygir gücü ve 175 Nm tork üretebiliyor. Dört silindirli motor ise 152 bg ve 250 Nm tork üretme kapasitesine sahip. Skoda Slavia ile aynı güç aktarma organlarına sahip yani anlayacağınız.

Bütün bunların dışında, tüm özellikleri, kırmızı vurguları ve GTI modellerini çağrıştıracak alüminyum pedalları ile en üst model olarak hizmet veren bir Virtus GT de bizi bekliyor. Araç havalandırmalı ön koltuklar, kablosuz akıllı telefon şarjı, sekiz inçlik dijital gösterge paneli ve otomatik farlarla başarılı bir şekilde tasarlanmış. Kendisi ayrıca otomatik klima kontrolü, açılır tavan, otomatik silecek ve farların yanı sıra ortam aydınlatması ve sekiz hoparlörlü ses sistemini de bünyesinde bulundurmanın zevkini yaşıyor.

Haberimizin sonlarına doğru gelirken, Volkswagen'in Virtus'u Mayıs ayından itibaren satışa sunacağı Hindistan'da şimdiden ön siparişleri kabul etmeye başladığını belirtelim.

