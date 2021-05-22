Ford F-150 artık elektrikli

ABD'nin en çok satan otomobili de elektriklendi



Ford F-150 adlı pick-up model, ülkemizde satılmayan fakat ABD için son derece önemli olan bir model. Çünkü bu araç, ABD'nin en çok satan otomobili konumunda. Ford Ranger'ın bir üst modeli olarak da nitelendirebileceğimiz F-150'nin tamamen elektrikli versiyonu da bugün tanıtıldı. Ford F-150 Lightning ismiyle gelen bu yeni elektrikli F-150'nin üretimine önümüzdeki yıl başlanacak.

ABD'de Rivian R1T, Tesla Cybertruck, GMC Hummer EV gibi birçok iddialı rakibinin yer aldığı elektrikli pick-up segmentine giren F-150 Lightning, piyasaya çıkan ilk elektrikli pick-up da olmayacak. Çünkü bu saydığımız modellerin tümü arasında Rivian R1T'nin önümüzdeki yaz aylarında piyasaya çıkacağını ve bu aracın dünyanın ilk seri üretim elektrikli pick-up'ı olacağını biliyoruz.

4X4 VE SUPER CREW OLARAK SUNULACAK

Ford F-150 Lightning, her aksta bir adet olmak üzere çift elektrik motorlu bir düzen ile geliyor. Bu sebepten ötürü aracın tüm versiyonları 4x4 sürüş sistemine sahip oluyor. Buna ek olarak aracın Super Crew denilen tam boyutlu 4 kapıya sahip geniş gövde tipinde sunulacağını da öğreniyoruz. Yani F-150'nin standart motorlusunda gördüğümüz çift kapılı versiyon gibi versiyonlar bulunmayacak.

Ford'un F Serisi pick-up'larında ilk kez bağımsız arka süspansiyon sunan F-150 Lightning; Normal, Sport, Off-Road ve Tow/Haul (Römork) şeklinde 4 adet sürüş modu da bulunduruyor.

SAĞLAM BİR GÖVDE

Ford, F-150 Lightning'e elektrikli olmasından dolayı test aşamalarında kibar davranmadığını, aracın diğer F Serisi pick-up modelleriyle aynı testlerden geçtiğini belirtiyor. Ayrıca aracın şasisi de standart F Serileri'ne göre yenilenmiş. Çünkü ortada 860 kg'lık çok ağır bir batarya söz konusu. Ford, aracın alt kısmına batarya ve motorlar için ekstra koruma parçaları da entegre etmiş.

BATARYA PAKETİ VE SÜRÜŞ MENZİLİ

Ford, F-150 Lightning'in batarya kapasitesini henüz açıklamadı. Ayrıca bu aracın elektrik mimarisinin 400V mu yoksa 800V mu olduğu da henüz bilinmiyor. Fakat aracın biri standart, birisi ise uzun menzil olmak üzere iki farklı batarya seçeneği ile geleceği biliniyor.

Ford, aracın standart versiyonunun 370 km, uzun menzilli versiyonunun ise 480 km menzil sunacağını açıklıyor. Ayrıca araçta ayarlanabilir rejeneratif fren sistemi de bulunuyor. Yani sürücüler tek pedal ile sürüş gerçekleştirebiliyorlar.

GÜÇ VE HIZLANMA

Ford, elektrikli F-150'nin standart menzilli versiyonunda 432 beygir güç, uzun menzilli daha büyük bataryalı versiyonunda ise 571 beygir güç değeri bulunacağını açıklıyor. Her iki batarya paketinde de 1.050 Nm gibi harika bir tork değeri açıklanıyor. Standart menzilli versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresinden bahsedilmezken (tahminler 5.5 saniye civarında), uzun menzilli versiyonun bu hızlanma süresinin 4.5 saniye civarında olduğu belirtiliyor.

YÜKLEME VE RÖMORK ÇEKME

Standart menzilli versiyonda 900 kg'lık bir yükleme ve 3.5 tonluk bir çekme kapasitesinden bahsediliyor. Büyük bataryalı uzun menzilli versiyondaki çekme kapasitesinin 4.5 ton olduğu da belirtiliyor. Elektrikli araçlarda (frunk) denilen ön bagaj kısmı ise F-150 Lightning'de 180 kg kapasiteye sahip.

