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Alfa Romeo'ya üç ödül birden

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Alfa Romeo'nun üç modeli, 60 binden fazla Auto Bild okuyucusu tarafından ödüllendirildi

Alfa Romeo'ya üç ödül birden
 
Alfa Romeo, Auto Bild tarafından düzenlenen “2021 Tüm Sınıflarda En İyi Markalar” araştırmasında “Kompakt Otomobil”, “Orta sınıf Otomobil” ve “Orta sınıf SUV” kategorilerinde ödüle layık görüldü.
Auto Bild, onuncu kez gerçekleştirilen “Tüm Sınıflarda En İyi Markalar” araştırması kapsamında okuyuculardan farklı sektörlerden en iyi markaları oylamalarını istedi. Oylama kapsamında tasarım dahil olmak üzere otomobil satın almaya yönelik temel kriterler masaya yatırıldı. Otomotiv sektöründe en küçük otomobilden SUV sınıfına kadar 14 segmentten 37 marka oylamaya dahil edildi. 60 binin üzerinde okuyucunun katıldığı oylama sonucunda; Alfa Romeo Giulietta, “Kompakt Sınıf Otomobil”, Giulia “Orta Sınıf Otomobil” ve markanın tarihindeki ilk SUV olan Stelvio ise “Orta Sınıf SUV” kategorilerinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Alfa Romeo Giulia ve Stelvio, AUTO BILD satın alma araştırmasında üst üste beşinci kez sınıflarının lideri oldular.
Alfa Romeo Giulietta benzersiz tasarımıyla, auto motor & sport “autonis” tasarım ödüllerini ve Auto Zeitung “Design Trophy” ödüllerini kazandı. Giulia Quadrifoglio ve Stelvio Quadrifoglio ise teknoloji, sürüş keyfi ve yenilikçi çözümleriyle en çok ödül kazanan modeller olarak öne çıktı. Giulia sıra dışı tasarımıyla, birçok ödülün yanı sıra dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden “Red Dot” ve “Compasso d'Oro” (Altın Pusula) ödüllerini kazandı. Ayrıca Stelvio da auto motor & sport “autonis” tasarım yarışmasının kazananı oldu.
 
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