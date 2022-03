9. Said Muhyi Anı Etkinliği

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 20 Mart Pazar günü kulübün kurucu başkanlarından merhum Said Muhyi anısına 9.Said Muhyi Anı Etkinliğini düzenledi. Soğuk kış günlerinin ardından serin, güneşli bir bahar havasında geçen etkinliğe ilgi oldukça yoğundu.Ayrıca bu etkinlik Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün 2022 yılının da ilk etkinliği oldu. Klasikler ve klasik severler 20 Mart 2022 Pazar günü saat 12:00’da Ortaköy Lemar Yolunda ki M.Muhyi Said ve Şti. Ltd. önünde toplanmaya başladılar.Tüm klasiklerin buluşma yerine gelmesiyle konvoy halinde Gemikonağına doğru harekete geçildi. Yol üstündeki Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde verilen 10 dk. molanın ardından klasikler Gemikonağındaki Aygünün yeri restaurant’a vardılar ve klasik severler orda öğlen yemeklerini yediler.Restaurant park yerindeki klasikler de klasik severler için adeta bir klasik sergi oldu. Yenilen öğlen yemeğinin ardından Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü başkanı Çağan Ilgar, M.Muhyi Said ve Sti. Ltd. Director’ü Umut Kalmaz’a bir anı plaketi verdi.Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği, Başkanı Sibel Hançerli ve dernek yöneticileri de Mart ayı MS farkındalık ayı dolayısıyle etkinliğe katılıp katkı koydu.O günün süprizi ise Kuzey Kıbrısın tek canlı yayınlanan otomobil sporları proğramı Oto Zirve yapımcısı ve yönetmeni Orhan Bayraktaroğlu’na yapılan doğum günü organizasyonu oldu.Haftaya 22 Eylül 2013 Pazar günü yapılan Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi.