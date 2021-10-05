Türkiyede bulunan Klasik Mercedes-Benz Kulübü İstanbul-Polenezköy’de 12 Eylül 2021 Pazar günü 5. Klasik Mercedes-Benz Kulübü Buluşması gerçekleştirdi.Ben ve eski Başkanlarımız’dan Semavi Aşık, Klasik Mercedes-Benz Kulübü’nün daveti üzerine, Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobili Kulübü’nü temsilen, orda hazır bulunduk.Saat 10:00 da başlayan etkinlikte 150’ye yakın sadece Mercedes-Benz marka Klasik Otomobil sergilendi. Kahvaltı buluşması olarak organize edilen etkinlik, tam bir görsel şov oldu. Çim bir alanda bulunan piknik masalarının aralarına ve boş bulunan ortadaki alana sıralanan klasikler, katılımcılara otomobillerinin yanında kahvaltı yapma imkanı da verdi. Birbirinden güzel klasik Mercedes-Benz otomobiller görenleri kendine hayran bıraktı.Etkinlikte kahvaltının yanısıra LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı) yararına birde açık artırma gerçekleştirildi. Açık artırmada genelde bağışlanan çeşitli Mercedes-Benz marka otomobillerin parçaları yer alırken Kuzey Kıbrıs Klasik ve Otomobil Kulübü olarak bizde katkı koyduk. Açık artırmanın ardından Klasik Mercerdes-Benz Kulübü Başkanı Yusuf Tükenmez etkinliğe katkı koyanlara ve sponsorlara birer teşekkür plaketi verdi.Etkinlik sabahına kadar sağnak yağmur yağmasına rağmen, etkinlik sıcak ve güneşli bir havada gerçekleştirildi. Bol bol fotoğraflar çekildi, klasik sohbetleri yapıldı ve birbirlerini sadece sosyal medyada tanıyan veya uzun süredir görüşemeyen klasikciler birbirleriyle tanışma ve sohbet etme fırsatı buldular.Saat 14:00’da klasik otomobillerin teker teker etkinlik alanını terketmeye başlamasının ardından, saat 15:00’da etkinlik sona erdi.Haftaya 24 Haziran 2012 günü düzenlenen 1. Lapta Belediyesi Klasik Otomobil Rallisi.