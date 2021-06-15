Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü’nün 2011 yılının son organizasyonu olan 1.Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi 12 Kasım 2011 Cumartesi ve 13 Kasım 2011 Pazar günü yapıldı. 2 gün de toplam 6 özel etap geçildi.2 günlük ralli Onar Village tatil köyündeki start ile başladı. Klasiklerin birçoğu’nun ön koltuklarında anne ve babalar, arka koltukta ise çocuklar heyecan içinde klasik otomobillerin’de yerlerini aldı. İlk gün güneşli bir gün de geçilirken, ikinci güne yağan yağmur damgasını vurdu.Ralli’nin ilk günün de 3 özel etap geçildi. Ilk özel etap start’dan 30 dakika sonra, ikinci özel etap start’dan 105 dakika sonra ve günün üçüncü ve son özel etabı ise start’dan 155 dakika sonra geçildi. Ilk günün sonun da yemekler yenildi ve ralli’nin ilk günü sona erdi.Yağmurlu bir güne uyanan klasikciler ilk günde olduğu gibi Onar Village tatil köyünden start aldılar ve yine 3 özel etap geçildi. Dördüncü özel etap start’dan 65 dakika sonra, beşinci özel etap start’dan 140 dakika sonra rally’nin altıncı ve son etabı ise start’tan 160 dakika sonra geçildi.Ralli’de 2 gün de toplam 170 km yol giden klasik otomobiller Onar Village tatil köyün de yenen yemekle yorgunluk giderdiler. Yenen yemeğin ardından ödül törenine geçildi.Verilen ödüllerin farklılığı ise gözlerden kaçmadı. Farklılığı ise ödüller klasik kupalar yerine, diecast diye adlandırılan metal klasik model arabalardan oluşmasıydı.Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübüne özel olan bu ödüller birçok klasik severin beğenisini kazanması yanında rallilere daha çok anlam kattı ve ilerleyen yıllar da birçok ralli de bu ödüller verilmeye devam etti.1.Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin ödüllerini dönemin Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu verdi. Ödül töreninin ardından 2011 klasik sezonu sona erdi.Haftaya 12 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen 4. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışı