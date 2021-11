1970 Morris Mini MK III Hasan Kordal

Bu haftaki konuğumuz Hasan Kordal, Austin Mini ve klasik sevgisiyle ilgili bize şunları anlattı

Minilerle ilk olarak çocukluk yıllarında tanıştım. Babamın 1962 model Austin Mini 850 mk1 aracı ile büyüdüm. Senelerce babamın kullandığı mini ile mini sevgim başladı. Ben ve abim araba sürmeyi ilk olarak mini üzerinde öğrendik. Sonrasında ailemize 1973 model Mitsubishi Lancer katıldı. Onlar benim için ailenin bir ferdi gibidir. Ve şimdi bu aileyi biraz daha kalabalık hale getirmeye çalışıyoruz. Şu an toplamakta olduğumuz iki aracımız var. Biri 1973 Mitsubishi Lancer, diğeri Mini Clubman aracımız var. İleri günlerde bir projemiz daha olacaktır.Ben Mini arabamı günlük olarak kullanıyorum. Benim inancıma göre eğer bir klasik arabanız varsa ve devamlı olarak sorun yaşamak istemiyorsanız aracınızı günlük olarak kullanmanız gerekiyor. Aracınızı uzun süreli kullanmadığınız zaman daha sonra kullanmak istediğinizde size sorun çıkarmaya başlıyor. Bana en çok sorulan soruların başında “Minilerin ısınma sorunu var mı ?” .Benim aracımda ısınma sorunu yaşamıyorum, daha fazla soğutma yapmak için ne fazladan radyatör ne de ekstra fan kullanıyorum. Düzenli olarak arabanın bakımlarını yapıyorum ve en az yılda 1 defa olmak üzere radyatör suyunu değişiyorum. Bana sorulan diğer sorulardan biride ülkemiz sıcak ve yazları klimasız araba ile nasıl dolaştığımdır. Bende bu soruya gülüyorum. Sonuçta kullandığınız araba eski model araba bu kadar lüks genelde bulunmuyor.2017 yılında şu an benim kullanımımda olan 1970 Morris Mini mk3 arabamı babamla birlikte topladım. Yaklaşık olarak 15 sene boyunca tarlada atılı durumda olan arabayı 3-4 ay gibi bir süre zarfında tamamen evde olmak üzere topladık. İlk başlarda arabayı ayıklamaya başladık.İlk iş olarak ön şasiyi söküp ön düzeni yaptık, daha sonra ise açık olan 850cc lik motoru babam ile birlikte yeğenim Zafer Örek toplayıp çalışır duruma getirdiler. Bende bu arada elimden geldiğince kaporta ve elektrik işlerini yaptım. Her gün epeyi uğraşarak en son boyama aşamasına geldik.Bana bu konuda bir arkadaşım yardımcı oldu. Astar ve boya işlerini açık havada evin yanında yaptık. Tabii arabayı ilk kurduğumuz zaman zarfında 3 aylık af’a yetiştirmek için acele ile yaptık, bundan dolayı tam olarak çiçek gibi değildi. Kaportada ve elektrik tesisatında epeyi sorunlar yaşadık. Arabayı ilk kurup kullanmaya başladığım zaman herkesten tepki gördüm, bu nasıl kaporta işi oldu dediler.Çünkü arabanın kapılarında ve tavanda dalgalanmalar oldu. Bende herkese arabayı bizim evde yaptığımızı ve bu süre zarfında ancak bu kadar yetiştirebildiğimizi söyledim. Slalom yarışlarına katılarak sorunlarını gördüm ve onları da gidermeye çalıştım. İleriki zamanlarda motor açılıp kapandı ve ardından arabaya daha güzel bir görünüm katmak ve dayanıklılığını artırmak için ufak çaplı bir restorasyon yapıldı. Döşemeleri yenilendi ve elektrik tesisatı elden geçti. Şu an restorasyon işleri devam ediyor.Tabii ki arabanın restorasyonunu yaparken bir taraftan tüm parçalarının orijinal olmasına özen gösteriyorum ve diğer yandan günlük kullanım için gerekli olan değişiklikleri yapılıyor. Örnek vermem gerekirse gece kullanımı için ön lambaları LED lamba ile değiştirmek gerekti, arabaya o yıllara ait olan şimdilerde off road arabalarda kullanılan uzun plastik anten taktım ve yine o dönemlere ait olan bazı aksesuarlar takıldı.Niyazi Deniz abimle birlikte kurmuş olduğumuz Bros.Minis grubu ile arabalarımızla birkaç etkinlik düzenledik.Lefkoşa’da akşam üstü bir tur atıp Dereboyun’da durup biraz arabalarımız ve yaşadığımız sorunlar hakkında sohbet ettik. Yine ayni şekilde ileriki günlerde diğer Mini severlerle birlikte buluşup gezi veya bir yerlere gidip sergi şeklinde, bolca fikir alışverişinde bulunabileceğimiz eğlenceli bir toplantı tarzında organizasyonlar yapmayı planlıyoruz.Sonuçta klasik araba bir zevk, bir hobidir ve bu tip hobiler paylaştıkça artan, güzelleşen yeni arkadaşlıkların kurulabileceği eğlenceli ortamlardır. Bana böyle güzel bir söyleşi fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim, sizlere çalışmalarınızda başarılar dilerim, bir sonraki Klasik buluşmamızda görüşmek üzere, sağlıcakla kalmanızı dilerim.Haftaya Türkiye’de 6-7 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi birinci günü.