YDÜ kampüsünde sanat şöleni

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin YDÜ, Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi kampüslerinde açılışını yaptığı ve ücretsiz olarak ziyarete açık olan 13 sergi, KKTC’nin her noktasında sanat şöleni yaşatıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde 9, Girne Üniversitesi Kampüsünde 3 ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde 1 sergi, ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşmaya devam ediyorKıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi’nde açılışını yaptığı birbirinden güzel ve dikkat çekici sergiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sanat şöleni yaratmaya devam ediyor. Gemi modelleri, resim, heykel ve baskı resimleri bir araya getiren 14 sergi, ücretsiz olarak hala ziyarete açık.Ziyarete açık olan sekiz sergi arasında en dikkat çekici olanlardan biri Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane sergi salonunda açılan “Çanakkale Deniz Savaşları Gemi Modelleri Sergisi”. Çağdaş sanatı tarihle buluşturan sergi, dünya tarihinde önemli etkilere sahip olan Çanakkale Deniz Savaşı’nı, benzeri olmayan zengin bir koleksiyonla bugüne taşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonunda, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından açılan Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi, Nusret Mayın Gemisi’nden Queen Elizabeth’e Çanakkale Deniz Savaşında yer alan 1/100 ölçekli 26 gemi modeli, birebir ölçekli deniz mayınları ve torpidolar ile savaştan sahnelerin resmedildiği eserlerden oluşuyor.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin denizcilik temalı iki sergisi ise Yakın Doğu Sanat Müzesi’nde birbirinden güzel resim, heykel, illüstrasyon ve baskı resim çalışmaları ile gerçekçi gemi modellerini bir araya getiriyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katlımı ile açılan ve hali hazırda ziyarete açık olan Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının deniz temalı 45 eserini bir araya getiriyor. Gemi Modelleri Sergisi’nde ise aralarında Fenerbahçe Vapuru, Halep Vapuru, 1850 Beşiktaş, Nehir Gemisi, Paşabahçe Vapuru, Baştarde, Bandırma Vapuru, Savarona Yatı ve Söğütlü Yatı gibi önemli gemilerin gerçekçi modelleri yer alıyor.Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünü yaşayan bir sanat merkezine dönüştüren diğer sergiler ise Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yer alan sergi salonlarında ziyaretçilerini bekliyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 15 akademisyen-sanatçı tarafından hazırlanan ve toplam 40 eserden oluşan Güzel Sanatlar ‘Mayıs’ Sergisi ile Kazak sanatçı Bagdat Sarsenbiyev’e ait 16 seramik heykelden oluşan “İthaf” adlı kişisel seramik sergisi, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda ziyarete açık.Kıbrıslı Türk ressam Aşık Mene’nin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 30 eserden oluşan “Varoluş” adlı kişisel yağlı boya resim sergisi de Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olmayı sürdürüyor. Eserlerini “pandemi süreci ile resimsel bir hesaplaşma” olarak tanımlayan Aşık Mene, “Resimlerimdeki duygu üretimleri, pandemi ortamının getirdiği ‘çalışma ve var olma’ dürtülerinin yoğun atmosferini yansıtıyor” diyor.27 Ekim’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımı ile açılan Tacik sanatçı Abdukodir Rakhimov’un “Geleceğin Ortamı” isimli kişisel resim sergisi ile Kazak ve Kırgız sanatçıların heykellerini bir araya getiren “KARMAYakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde ziyarete açık olacak dokuzuncu sergi ise 3 Kasım’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile açılacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde, Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliği ile düzenlenecek olan fotoğraf sergisi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30’uncu yılı şerefine açılacak.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılışını yaptığı ve hali hazırda ziyarete açık olan sergiler Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü ile de sınırlı değil. Sanatçılar Alexey Utkin ve Asgat Dinikeyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı “Kıbrıs Manzarası ve Muhtelifleri” ve “Zaman Şiiri” sergileri Girne Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi’nde ziyaretçileri ile buluşmaya devam ediyor. Sergilerde toplam 40 eser yer alıyor. Girne Üniversitesi Kampüsü’nde ziyaretçilerini bekleyen bir diğer sergi ise Kazak sanatçı Andrey Orazbayev’in, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı “Hafızaların Haritası” adlı kişisel resim sergisi. Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’de ücretsiz olarak ziyarete açık olan sergide Andrey Orazbayev’un 30 eseri yer alıyor.Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Okur’a ait 55 eseri bir araya getiren “Doğa Yansımaları” sergisi ise Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde sergileniyor. Sergi, akademisyen sanatçı Yrd. Doç. Dr. Mine Okur’un baskı resim, karakalem taslak ve tuval resimlerini bir araya getiriyor.