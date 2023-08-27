Verstappen F1 rekorunu egale etti

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Hollanda Grand Prix'sini Red Bull takımı pilotu Max Verstappen kazandı

Sezonun 14. mücadelesi, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte, 72 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundaki Hollandalı Verstappen'in rahat şekilde lider götürdüğü yarış, 62. turda başlayan sağanak nedeniyle 65. turda durduruldu.

Yaklaşık 45 dakikalık aranın ardından güvenlik aracı eşliğinde başlayan yarışı, Fernando Alonso'nun (Aston Martin takımı) 3.7 saniye önünde bitiren Verstappen, bu sezon 11'inci, kariyerinin 46. yarış birinciliğine ulaştı.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, mücadeleyi 3. sırada bitirdi ancak pit yolunda hız limitini aştığı için aldığı 5 saniye cezası nedeniyle podyuma Pierre Gasly (Alpine) çıktı.

VERSTAPPEN, VETTEL'İ YAKALADI

25 yaşındaki Verstappen, arka arkaya 9. yarışını kazanarak Sebastian Vettel'e ait Formula 1 rekorunu egale etti. Alman sürücü Vettel, kariyerindeki 4. ve son F1 şampiyonluğuna ulaştığı 2013 sezonunda rekoru ele geçirmişti.

Aynı sezonda üst üste 13. yarışını kazanarak kendisine ait Formula 1 rekorunu geliştiren Red Bull takımının galibiyet serisi de 14 yarışa yükseldi.

Puanını 339'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile en yakın takipçisi Perez arasındaki fark 138 puana yükseldi. Red Bull sürücülerini, 168 puanla Alonso izledi.

Şampiyonanın 15. yarışı İtalya Grand Prix'si 3 Eylül'de düzenlenecek.

Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Hollanda Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 339 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 201

3. Fernando Alonso (İspanya): 168

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 156

5. Carlos Sainz (İspanya): 102

Takımlar

1. Red Bull: 540

2. Mercedes: 255

3. Aston Martin: 215

4. Ferrari: 201

5. McLaren: 111

