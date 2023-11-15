Tırmanmada şampiyon belli oluyor

Necati Külahlılar

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası final yarışı 18 Kasım Cumartesi günü Boğaz – StHilarion yolunda gerçekleşecek. Saat 12.00’de başlayacak Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası final yarışı ile şampiyona, şampiyonu belirlenecek. Şampiyonluk için avantajlı olan Methoidis – GrygorisGrygory ikilisi sezonun 4. tırmanma yarışında şampiyonluk için start alacaklar.

