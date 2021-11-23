Sprint şampiyonluğu için heyecan dorukta

Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasında son yarış öncesinde 4 R5 pilotunun şampiyonluk şansı bulunuyor

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının son yarışı 11 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

Deniz Fahri’nin Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası şampiyonu olmasından sonra Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının son yarışında Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ve Ayer Argün Ralli Kupası şampiyonları da belirlenecek.

Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasında son yarış öncesinde 4 R5 pilotunun şampiyonluk şansı bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasında Fikri Macila 25 puanla lider bulunurken, Rauf Denktaş 23, Cahit Yetkili 22 ve Enver Haskasap 20 puanla şampiyonluk şanslarını sürdürüyorlar.

