Ayer Argün Kupası için yarışacaklar

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının son yarışı 11 Aralık’ta gerçekleştirilecek.
Deniz Fahri’nin Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası şampiyonu olmasından sonra Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının son yarışında Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ve Ayer Argün Mahalli Ralli Şampiyonası şampiyonları da belirlenecek.
Ayer Argün Mahalli Ralli Şampiyonasında son yarış öncesinde 3 pilotun şampiyonlukşansı bulunuyor. Puanların çok yakın olması heyecanı artırırken, ilk sırada Buğur Kambillili yer alıyor. 93.7 puanlı Buğur Kambillili’yiGoodyear Racing Team pilotları takip ediyor. 90.5 puan ile Oktay Çocuk ikinci sırada yer alırken, 89 puanlı ÇağkanBozalanlar üçüncü sırada yer alıyor.
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