Green Pedal yönetimi belirlendi

Green Pedal Cyclingyeni yönetim kurulu oluştu. Green Pedal Cycling tarafından düzenlenen genel kurulda faaliyet ve mali raporlar aklanırken, yeni yönetim ve denetleme kurulları oluştu.

Ülkede bisiklet sporunun gelişmesi, genç sporcuların eğitimi ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri için çalışmaya devam etmeyi hedefleyen Green Pedal Cycling yeni yönetim kuruluaşağıdaki şekilde oluştu:

-Akın Cellatoğlu-Ebru Kaptan-Erhan Bolkan-Gülbahar Özkan-Hasan Kaymakam-İnsel Paralik-Özgür Gülhan-Sinan Arkar-Şevki Pırlanta

Yedek Üyeler:- Eşref Onbaşıoğlu- Mehmet Öngün- Umut Eserer

DENETLEME KURULU:- Ersin Nizam- Ahmet Hıdıroğlu- Bilal Bitirim- SülayErdenizci

