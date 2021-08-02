Green Pedal yönetimi belirlendi

Green Pedal Cyclingyeni yönetim kurulu oluştu. Green Pedal Cycling tarafından düzenlenen genel kurulda faaliyet ve mali raporlar aklanırken, yeni yönetim ve denetleme kurulları oluştu.
Ülkede bisiklet sporunun gelişmesi, genç sporcuların eğitimi ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri için çalışmaya devam etmeyi hedefleyen Green Pedal Cycling yeni yönetim kuruluaşağıdaki şekilde oluştu:
-Akın Cellatoğlu-Ebru Kaptan-Erhan Bolkan-Gülbahar Özkan-Hasan Kaymakam-İnsel Paralik-Özgür Gülhan-Sinan Arkar-Şevki Pırlanta
Yedek Üyeler:- Eşref Onbaşıoğlu- Mehmet Öngün- Umut Eserer
DENETLEME KURULU:- Ersin Nizam- Ahmet Hıdıroğlu- Bilal Bitirim- SülayErdenizci
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.