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Green Pedal yönetimi belirlendi

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Green Pedal yönetimi belirlendi
Green Pedal Cyclingyeni yönetim kurulu oluştu. Green Pedal Cycling tarafından düzenlenen genel kurulda faaliyet ve mali raporlar aklanırken, yeni yönetim ve denetleme kurulları oluştu.
Ülkede bisiklet sporunun gelişmesi, genç sporcuların eğitimi ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri için çalışmaya devam etmeyi hedefleyen Green Pedal Cycling yeni yönetim kuruluaşağıdaki şekilde oluştu:
-Akın Cellatoğlu-Ebru Kaptan-Erhan Bolkan-Gülbahar Özkan-Hasan Kaymakam-İnsel Paralik-Özgür Gülhan-Sinan Arkar-Şevki Pırlanta
Yedek Üyeler:- Eşref Onbaşıoğlu- Mehmet Öngün- Umut Eserer
DENETLEME KURULU:- Ersin Nizam- Ahmet Hıdıroğlu- Bilal Bitirim- SülayErdenizci
 
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