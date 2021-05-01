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Chase Rallisinde 29 ekip yarışacak

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Chase Rallisinde 29 ekip yarışacak
2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. Yarışı Chase Rallisi 7 Mayıs Cuma günü saat 16.30’da ZetKarting 'in kapılarını yeniden açılması ile start alacak.
Tüm ralli boyunca Servis Alanının da ZetKarting olacağı yarışta, saatler 17.00 olunca Zet SSS Etabı 2021 Ralli Sezonunun ve yarışında ilk etabı olacak.
Chase Rallisi kayıtları kapanırken, ralliye 21 ekip kayıt yaptırdı. 8 ekip ise sadece Zet SSS Etabında yarışacak.
2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. Yarışı, Chase Grup Rallisi olarak 7 – 8 Mayıs tarihlerinde (Cuma – Cumartesi) ZetKarting,Şirinevler,Aktepe ve Kozan etaplarında gerçekleşecek.
 
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