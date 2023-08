Şeherde Gece Rallisi’ni Namlı çifti kazandı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği “Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nın ikinci rallisi,“Şeherde Gece Rallisi” 9Ağustos 2023 Çarşamba akşamı yapılırken, genel klasman birinciliğini Ertan-Ayşe Namlı çifti kazandı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) yaz etkinlikleri arasında geleneksel hale gelen “Şeherde Gece Rallisi” sezonun ikinci rallisi olarak 9 Ağustos 2023 Çarşamba akşamı yapıldı. KTKOD Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın beşinci etkinliği ve ikinci rallisi olan ralli, 9Ağustos 2023 Çarşamba akşamı Lefkoşa Bandabulya yolu üzerinde bulunan The Native Gastro Pub’tan başladı. İlk Sabit Hız Testi’ni (SHT) Çağlayan bölgesinden başlayarak, Merkez Lefkoşa’da bitiren klasikçiler, ikinci SHT’yiHamitköy çevre yolundan başlayarak, Yakın Doğu Üniversitesi Bulvarı’nda tamamladılar ve yeniden TheNativeGastroPub’a döndüler. 2 SHT ve toplam 29 kilometrelik parkurun ardından TheNativeGastroPub’ta ödül töreni yapıldı.

Near East Bank’ın şampiyona sponsorluğu, TheNativeGastroPub’ın yarış sponsorluğu ve Telsim’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen “Şeherde Gece Rallisi”, ayrıca; CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla hayata geçirilirken, genel klasman birinciliğini Ertan-Ayşe Namlı çifti kazandı. İkinci Ali-Pembe Kelebek çifti olurken, üçüncü Hüseyin Bıçak-Sibel Ersel ikilisi oldu.

E klasmanında İsmet-Ayşe Tufan ikilisi, G klasmanında Salih-Yonca Çeliker ikilisi, H klasmanında Hasan Gazi-Yağış Nizam ikilisi, Turing klasmanında Gökhan-Tünay Necipoğlu ikilisi, Kadınlar klasmanında İpek Coşkuner-Jale Kuset ikilisi ve Çiftler klasmanında Ertan-Ayşe Namlı ikilisi birincilik kupasını aldılar. Günün özel kupalarında ise; 13.Gelen Kupasını Ali Güran Tahsin-Coşkun Gürel ikilisi, Best Time Kupasını Buğra Karahasan-Melek İnanlı ikilisi, Mini Kupasını Hasan-Tezin Canpolat ikilisi, Mercedes Kupasını Ertan-Ayşe Namlı ikilisi ve Volkswagen kupasını Cavit-Deniz Öztürk ikilisi almaya hak kazandı. Dereceye girenlere kupalarını KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile TheNativeGastroPub yöneticileri Ömer Özyürekliler, Talat Zekioğluları ve Kezban Dolguner takdim etti.



Genel Klasman

1.Ertan-Ayşe Namlı

2.Ali-Pembe Kelebek

3.Hüseyin Bıçak-Sibel Ersel

E Klasmanı

1.İsmet-Ayşe Tufan

2.Cavit-Deniz Öztürk

3.Turgut-Kemal Bürüncük

G Klasmanı

1.Salih-Yonca Çeliker

2.Hasan-Tezin Canpolat

3.İpek Coşkuner-Jale Kuset

H Klasmanı

1.Hasan Gazi-Yağış Nazım

2.Ali Güran Tahsin-Coşkun Gürel

3.Özge-Nira Boran

Turing Klasmanı

1.Gökhan-Tünay Necipoğlu

2.Buğra Karahasan-Melek İnanlı

3.İlke-Emel Koçak

Çiftler Klasmanı

1.Ertan-Ayşe Namlı

2.Ali-Pembe Kelebek

3.Salih-Yonca Çeliker

Kadınlar Klasmanı

1.İpek Coşkuner-Jale Kuset

2.Fatoş Arca-Selda Cenkova

3.Değer Çokbilen-Nurşen Mahmutoğlu

VW Cup: Cavit-Deniz Öztürk

Mini Cup:Hasan-TezinCanpolat

Ford Cup:Arman Eray-Tümer Akkir

Mercedes Cup: Ertan-Ayşe Namlı

Best Time Kupası: BuğraKarahasan-Melek İnanlı-0,637

Her Şeye Rağmen Kupası: Tolga-Bedia Tekin

13.Gelen Kupası: Ali Güran Tahsin-Coşkun Gürel