Mehmetçik Tavla Turnuvası’nda Dalgıç Demiralp şampiyon

Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübünde “Modern Tavla Derneği’nin” katkıları ile düzenlenen tavla turnuvasına 35 kişi mücadele ederken turnuva finalini kazanan Dalgıç Demiralp şampiyon oldu

61. Mehmetçik Üzüm festivali programında yer alan sportif faaliyetlerinin üçüncüsü olan tavla turnuvası tamamlandı. Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübünde “Modern Tavla Derneği’nin” katkıları ile düzenlenen tavla turnuvasına 35 kişi katıldı. Çevre bölgelerden gelen değerli tavla oyuncularının kıyasıya çekiştiği turnuva finalini kazanan Dalgıç Demiralp şampiyon oldu.

YARI FİNALİSTLER

Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübünde “Modern Tavla Derneği’nin” katkıları ile düzenlenen tavla turnuvasında zevkli, çekişmeli, heyecanlı mücadelelerin yaşandığı turnuvada maçlarını kazanan Mustafa Çakmak, Cengiz Sevenler, Naim Zorali, Dalgıç Demiralp yarı finale yükseldi.

BİRİNCİLİK DALGIÇ DEMİRALP’İN

Yarı final karşılaşmaları sonunda maçlarını kazanan Cengiz Sevenler ve Dalgıç Demiralp finalde, kaybedenler Naim Zorali ile Mustafa Çakmak üçüncülük maçları oynadı. Oldukça çekişmeli ve zorlu geçen final karşılaşmasından Dalgıç Demiralp rakibi Cengiz Sevenler’i mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Naim Zorali rakibi Mustafa Çakmak’ı yenerek üçüncü oldu.

ÖDÜL TÖRENİ

61. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tavla turnuvasında dereceye girenlere sporculara düzenlenen ödül töreninde kupalar Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu tarafından verildi.

Tavla yarışmasında dereceye girenler şöyle :

1. Dalgıç Demiralp

2. Cengiz Sevenler

3. Naim Zorali

4. Mustafa Çakmak

