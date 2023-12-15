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Şampiyon yeni polo ile yarışacak

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Şampiyon yeni polo ile yarışacak
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun düzenlediği 2023 Ralli Şampiyonası’nda şampiyon olan Enver Haskasap - Halil Mulla ikilisi sezonun son yarışı olan Near East Bank ve Çağkan Yapı Rallisi’nde yeni yarış arabası Volkswagen Polo R5 ile yarışacak.
Bugün başlayacak sezonun son yarışında oldukça büyük çekişme ve heyecan yaşanacak.
 
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