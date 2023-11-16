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Bekir grup üçüncüsü

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Bekir grup üçüncüsü
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Avrupa’nın en iyi 12 yaşlarının özel davetle katıldığı turnuvada başarılı maçlara imza attı.
Grubunda oynadığı maçlarda Fransız ve Avusturyalı rakibiyle başa baş bir mücadele sonunda mağlup olan Bekir, son maçında İngiliz rakibini ise 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Bekir Devran Esendağlı grubunu üçüncü sırada bitirmeyi başardı.
 
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