Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı

2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası yedinci yarışı olan Gülgün SütKuzey Kıbrıs Rallisi’nde Şampiyon Melekler anısına yapılan ralli kupasında bu yarışın kazananı BilgimerRally Team ekibi, Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi oldu

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği ralli şampiyonasının yedinci yarışı, iki günlük programla yapıldı. Gülgün Süt 2023 Kuzey Kıbrıs Rallisi adıyla yapılan yarışa 2 gün boyunca yağmur damga vurdu. İlk gün Kanlıköy ve Girne Kapısı Seyirci Özel Etabı geçilen rallide, ikinci gün Tirmen, Ergenekon ve Serdarlı etapları geçildi. Islak zeminde, zaman zaman güneşin etkisini gösterdiği yarışta geçilen 8 etabın 6’sında en iyi dereceyi elde eden NEU Drift Racing Team ekibi, Skoda Fabia R5 ile yarışan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi zafere ulaşmayı başardı. Elde ettikleri bu zaferle ikili, Basel Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu olmayı başardı. İstikrarlı bir performans sergileyen Goodyear Racing Team ekibi, ÇağkanBozalanlar-Hasan Odun ikilisi, 8 etabın 6’sında en iyi ikinci dereceyi, 2’sinde ise en iyi üçüncü dereceyi yaparak rallinin ikincisi olmayı başardılar. İlk günün lideri, StageCarsRally Team ekibi, Ömer Yıldız-Ahmet Özerdem ikilisi, ikinci güne şanssız başladı. Yoldan çıkan ve yaklaşık 40 saniye kaybeden ikili liderliklerini kaybetti. Rallinin ilk etabında ve son etabında en iyi dereceyi elde eden ikili, Gülgün Süt 2023 Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin üçüncüsü oldular. Güne dördüncü sırada başlayan iddialı ekiplerden, Kıbrıs Online Rally Team ekibi Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Gürün ikilisi, Tirmen etabında kaza yaparak yarıştan çekilmek zorunda kaldılar.

Bu sezon Şampiyon Melekler anısına yapılan ralli kupasında bu yarışın kazananı BilgimerRally Team ekibi, Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi oldu. Uzun bir süredir yarışlarda şanssızlık yaşayan ikili, şeytanın bacağını da kırmayı başardı. Kardeşi ve takım arkadaşı Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ise Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nda ikinci olmayı başardı. Kupanın üçüncüsü StageCarsRally Team ekibi Turgut Yıldız-Kemal Baştuğ ikilisi oldu.

SINIFLARDA YİNE ÇEKİŞME YAŞANDI

Genel klasmanda ilk üçü alan ekipler Sınıf 2’de de podyumu oluşturdular. Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi birinci, ÇağkanBozalanlar-Hasan Odun ikilisi ikinci ve Ömer Yıldız-Ahmet Özerdem ikilisi üçüncü oldu. Sınıf 1’de Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi birinci, Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi ikinci ve Karaduman Rally Team ekibi Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi üçüncü oldu. Sınıf R’de StageCarsRally Team ekibi Turgut Yıldız-Kemal Baştuğ ikili birinci olurken, Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisi ikinci oldu. Sınıf N’de StageCarsRally Team ekibi Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi birinci, Goodyear Racing Team’den Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi ikinci oldu ve Sınıf 3’de Karaduman RallyTeam’den Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi birinci, GMG Racing Team’den, yarışa Türkiye’den katılan Osman Ceylan-Batuhan Doğan ikilisi ikinci ve Umut Sular-Ahmet Sular ikilisi üçüncü oldu. Serdarlı etabına kadar podyum pozisyonunda yer alan Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi son etapta yarış dışı kalarak finiş göremedi. Kadın Co-pilotlarda Buse Bilgimer birinci, Zaliha Güllü ikinci oldu. Gençlerde ise Buse Bilgimer birinci, Ahmet Sular ikinci ve Ahmet Biricik üçüncü oldu.

YAĞMUR NEDENİYLE ÖDÜL TÖRENİ ZAHRA’DAN SERDARLI’YA ALINDI

Limon, Polaris, Near East Bank, Genpower, Basel Energy, Gopro, Eurol, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Geçitkale Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Uludağ, Chagla Car Care ve Herby’nin de katkıları ile organize edilen yarışın, Lefkoşa SurlariçiZahra Sokak’ta yapılması planlanan ödül töreni, yağmur nedeniyle Serdarlı Belediyesi Düğün Salonuna alındı. Kupa almaya hak kazanan yarışçılara kupalarını; Gülgün Süt Mamülleri ailesinden Yunus Betmezoğlu, Fatoş Betmezoğlu, Akile Kahraman ve Hasan Kahraman, KKTOK Başkanı TiginKişmir, KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Erol Barçın takdim etti.



