banner762
banner815
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 4.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 4.randevu
3 0
“Şehrin göbeğinde bu görüntüler hiç hoş değil”
“Şehrin göbeğinde bu görüntüler hiç hoş değil”
13 0
 
Gençlik Merkezi Birliği, İstanbul’da “Halk Jürisi” ödülü kazandı
Gençlik Merkezi Birliği, İstanbul’da “Halk Jürisi” ödülü kazandı
50 0
105 0
Uluslararası Halk Dansları Ekiplerinden Evkaf‘a teşekkür
Uluslararası Halk Dansları Ekiplerinden Evkaf‘a teşekkür
43 0
Cimnastikçiler bir inci gibi parladılar
Cimnastikçiler bir inci gibi parladılar
43 0
Kaplıca Karadeniz 61’in inadı tuttu
Kaplıca Karadeniz 61’in inadı tuttu
56 0
banner797

ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 4.randevu

banner476

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği, “nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası”, dördüncü yarışla devam ediyor. 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü ZET Karting & Leisure Center’de yapılacak olan yarış, akşamüzeri başlayacak

banner825
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 4.randevu
Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu nesdersan.com’un üstlendiği “nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası” 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü yapılacak olan sezonun dördüncü yarışlarıyla devam ediyor. Altı yarışlık 2022 takviminin ilk 3 ayak yarışları Cemsa Sporting Center’de yapıldıktan sonra şampiyona ZET Karting & Leisure Center’de devam ediyor. Havaların iyice ısınmasıyla akşam saatlerine çekilen yarışlar (13 Ağustos 2022) Cumartesi akşamüzeri 17.30’da yapılacak olan resmi antrenmanlarla başlayacak. Organizasyonda heyecan, 18.20’den itibaren yapılacak sıralama turlarıyla artacak. İlk yarışlar 20.00’de ve final yarışları 21.40’da başlayacak. Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından ödül töreni ise takribi 23.30’ta yapılarak organizasyon sona erecek.
KAYITLAR CUMA GÜNÜ (12 AĞUSTOS 2022) KAPANACAK
Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası 4’üncü ayak yarışları için kayıtlar devam ediyor. Kayıt işlemleri Cuma günü 17.00’de tamamlanacak. Bu sezon ilk kez ZET Karting & Leisure Center’de yapılacak yarışta, P16 kodlu 1,200 metre uzunluğundaki pist şekli kullanılacak.
YARIŞ PROGRAMI
13 Ağustos 2022 Cumartesi:
Resmi Antrenmanlar: 17.30-18.10
Sıralama Turları: 18.20-19.30
1.Ayak Yarışları: 20.00-21.15
2.Ayak Yarışları: 21.40-22.55
Ödül Töreni: 23.30
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.