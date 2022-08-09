“Kişilerin sağlığını korumak ve oluşabilecek riskleri azaltmak adına denetimlerimiz sürüyor”

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu denetleme kurul üyesi ve Master Trainer seviyesinde antrenörlük yapan Süleyman Halilibrahim ülkemizde hızla gelişmekte olan fitness ve vücut geliştirme sektöründe yer alan kişisel antrenörler hakkında açıklamalarda bulundu:

“Ülkemizin nerdeyse ata sporu olmaya aday sporu vücut geliştirme ve fitness sporuna ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda, bir çok başarıya imza atmış ve her geçen gün daha da güçlenen KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyon’u düzenlemiş olduğu kaliteli eğitimler ile kariyer yapmak isteyen sporculara ve antrenörlere sonsuz imkanlar sunmaktadır. Düzenlenen kademe kursları ile belgelendirilen antrenörler, uygulama sahasında çok daha etkin rol almaya başlamışlardır. Hızla gelişmekte olan bu sektörde, kişilerin sağlığını korumak ve oluşabilecek riskleri azaltmak adına federasyon olarak denetlemelerimiz tam hız devam etmektedir. Özellikle özerk olarak kişisel antrenör hizmeti sunan kişilerin, belgelerinin yeterliliği ve federasyonumuz tarafından onaylı olup olmadığının sorgulanması tüm camiamız için oldukça önem arz etmektedir.

Kademeli olarak sunulan eğitimlerimiz farklı yetki ve sorumluluklar içermektedir.

Örneğin Birinci (1) kademe yardımcı antrenör sertifika programı, sadece ikinci (2) kademe bir antrenörün rehberliğinde antrenörlük görevini yapabilmektedir. Yeterli staj yılına ulaşan antrenörler ise bir üst seviye antrenörlük eğitimine katılmaya hak kazanmaktadırlar.

Federasyonumuzun sunmuş olduğu eğitimler alanında uzman kişiler\eğiticiler tarafından verilmekte ve uygulatılmaktadır. Teorik ve uygulama içerikli eğitimlerimiz güncel olarak yapılan araştırmalar doğrultusunda sürekli yenilenmektedir. 15 yıldan fazla sürdürülen bu eğitimlerde federasyon olarak görevimiz, yeterlilik seviyesine uygun antrenörler yetiştirmek, kişilerin sağlığını korumak ve aynı zamanda sporcuların ve bu spora gönül vermiş kişilerin istenilen hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmaktadır.

Spor sağlıktır ve biz bunun farkındayız .

