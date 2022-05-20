ROK Cup Karting ilk yarışı öne alındı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği, “Kuzey Kıbrıs 2022 nesdersan.com ROK Cup Karting Şampiyonası”nın yarınyapılması planlanan ilk yarışı, olası yağmur ihtimaline karşı öne alındı.

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu nesdersan.com’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2022 nesdersan.com ROK Cup Karting Şampiyonası bu hafta sonu (21-22 Mayıs 2022) başlıyor. Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirecek sezonun ilk yarışı yarın (22 Mayıs 2022) başlayacaktı fakat olası fırtınalı yağmur ihtimali nedeniyle program öne alındı. Dernekten yapılan açıklamaya göre sıralama turları bugün (21 Mayıs 2022 Cumartesi) 15.00’e alındı. Yarının (22 Mayıs 2022) programı ise öne alındı ve yarışların sabah yapılması planlandı. Pazar sabahı 09.00’dan itibaren teknik kontroller, yarışçı bilgilendirme toplantısı ve resmi antrenmanlarla başlayacak olan organizasyonda heyecan, 10.00’da start alacak olan ilk ayak yarışları ile artacak. 11.00’de final ayağı yarışları yapılacak ve 12.30’da yapılacak ödül töreni ile organizasyon sona erecek.



Yarış Programı

21 Mayıs 2022 Cumartesi:

14.00-14.40 Resmi Antrenmanlar

15.00-15.55 Sıralama Turları

22 Mayıs 2022 Pazar:

09.20-09.50 Resmi Antrenmanlar

10.00-10.50 1.Ayak Yarışları

11.00-11.50 2.Ayak Yarışları

12.30 Ödül Töreni



