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ROK Cup Karting ilk yarışı öne alındı

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Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği, “Kuzey Kıbrıs 2022 nesdersan.com ROK Cup Karting Şampiyonası”nın yarınyapılması planlanan ilk yarışı, olası yağmur ihtimaline karşı öne alındı.

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ROK Cup Karting ilk yarışı öne alındı
Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu nesdersan.com’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2022 nesdersan.com ROK Cup Karting Şampiyonası bu hafta sonu (21-22 Mayıs 2022) başlıyor. Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirecek sezonun ilk yarışı yarın (22 Mayıs 2022) başlayacaktı fakat olası fırtınalı yağmur ihtimali nedeniyle program öne alındı. Dernekten yapılan açıklamaya göre sıralama turları bugün (21 Mayıs 2022 Cumartesi) 15.00’e alındı. Yarının (22 Mayıs 2022) programı ise öne alındı ve yarışların sabah yapılması planlandı. Pazar sabahı 09.00’dan itibaren teknik kontroller, yarışçı bilgilendirme toplantısı ve resmi antrenmanlarla başlayacak olan organizasyonda heyecan, 10.00’da start alacak olan ilk ayak yarışları ile artacak. 11.00’de final ayağı yarışları yapılacak ve 12.30’da yapılacak ödül töreni ile organizasyon sona erecek.
 
Yarış Programı
21 Mayıs 2022 Cumartesi:
14.00-14.40 Resmi Antrenmanlar
15.00-15.55 Sıralama Turları
22 Mayıs 2022 Pazar:
09.20-09.50 Resmi Antrenmanlar
10.00-10.50 1.Ayak Yarışları
11.00-11.50 2.Ayak Yarışları
12.30 Ödül Töreni
 
 
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