Klasikler Girne Kordon Boyu’nu süsleyecek

Türkiye İş Bankası 2022 KTKOD Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında ve Kamtek Developments sponsorluğunda bu sezon 11’incisi organize edilen Telsim Klasik Otomobil Sergisi bugün Girne Kordonboyu’nda yapılıyor

Türkiye İş Bankası’nın şampiyona ana sponsorluğunda devam eden 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası, Kamacıoğlu Şirketler Grubu-Kamtek Developments sponsorluğunda organize edilen “11.Telsim Klasik Otomobil Sergisi” ile devam ediyor. Bugün Girne Kordonboyu’nda 12.00-18.00 saatleri arasında yapılacak etkinlikte birbirinden güzel 100’ün üzerinde klasik otomobil sergilenecek.

Türkiye İş Bankası’nın şampiyona ana sponsorluğu ve Kamtek Developments’in sponsorluğunda yapılacak olan etkinliğe ayrıca Telsim İletişim sponsoru olarak destek veriyor. Dj Yusuf Coşkuner’in 80’ler, 90’lar nostalji setleriyle renklenecek etkinliğin sunumunu Yaşar Köroğlu yapacak. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Kan Alma Aracı’nın da etkinlikte yer alacağı açıklanırken, Cahit Necipoğlu Müzesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araba Müzesi’nin araçlarının da sergileneceği duyuruldu.

Etkinlik boyunca sergilenen araçların üzerlerinde yazan numaraları kullanarak ücretsiz mesaj atılarak en güzel klasik araçlar belirlenecek ve ilk 3 araca hediyeler verilecek. Etkinliğe katılan üyeler Türkiye İş Bankası 2022 KTKOD Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’na 10 puan taşıyacaklar.

