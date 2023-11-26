Reyhan-Yorgancıoğlu ikilisi şampiyon!

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, 2023 sezonunun final yarışını 25Kasım 2023Cumartesi günü gerçekleştirilirken, yarış sonunda beşinci olan Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi, sezon boyunca topladığı puanlarla 2023 yılı Kuzey Kıbrıs Offroad Şampiyonu olmayı başardı

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), 4 yarış olarak planlanan Kuzey Kıbrıs 2023 Offroad Şampiyonası’nın final yarışını 25 Kasım 2023 Cumartesi günü gerçekleştirdi. Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) ile iş birliği içerisinde yapılan sezonun son ayağı Plümer’de hazırlanan etapta, Offroad Sprint formatında gerçekleştirildi. Baştaşlar Construction sponsorluğunda, merhum Mustafa Baştaş anısına geleneksel olarak yapılan yarışa 22 ekip katıldı. Güven Sigorta ve Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılan yarış sonunda beşinci olan Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi, sezon boyunca topladığı puanlarla 2023 yılı Kuzey Kıbrıs Offroad Şampiyonu olmayı başardı.Yaklaşık 6,5 kilometrelik etabı, biri deneme olmak üzere üçer kez geçen ekipler SSV, T2, T3 ve T4 sınıflarında en iyi dereceyi yapmaya çalıştılar. Seyirci alanının Plümer Koruluğu olduğu ve oldukça kalabalık bir grup tarafından takip edilen yarışta bir çok ekip çeşitli şanssızlıklar yaşadı. 3 ekibin takla attığı fakat kimsenin burnunun bile kanamadığı yarışta mekanik arızalar da yaşandı. Gün sonunda 4 dakika 34.382 saniyelik derecesiyle SSV sınıfında yarışan Lambros Ioannidis-MariosPanagiatousikilisien iyi dereceyi yaparken, Otomobil katgorisi genel klasmanında birinci yine güneyden yarışa katılan Spyros Drouisiotis-Marasinos ikilisi oldu.Oldukça çekişmeli geçen yarışta yine SSV sınıfında yarışan Bekir Özsusuzlu-Şevki Akdeniz ikilisi en iyi ikinci dereceyi, Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisi de üçüncü dereceyi elde etti. Otomobillerde en iyi dereceyi elde eden Spyros-Marasinos ikilisini Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi takip etti. Sınıf T4 birincisi olmayı başaran Macila-Tabak ikilisini, Sander Kahveciler-Eser Sulo ikilisi ikinci olarak ve Cem Aytaç-Zühtü Cumalıgil ikilisi üçüncü olarak takip etti. Sınıf T3 ikincisi Şeref Karaoğlan-Serhan Karaoğlan ikilisi olurken Serkan Bolçocuk-Ömer Yıldız ikilisi üçüncü oldu. Kadın Co-pilotlarda Zeliha Güllü plaket alırken, en genç co-pilot olarak Ada Erdoğuş da bir plaket aldı.Bu sonuçlarla 2023 Kuzey Kıbrıs Offroad Şampiyonası’nı şampiyon olarak tamamlayan ekip Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi olurken, Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi ikinci, Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi üçüncü oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Baştaşlar Construction direktörleri Ali Baştaş ve Ahmet Baştaş, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, KKORD Başkanı Hakan Kofalı ve KYOFF Başkanı Musa Ersoy takdim etti.MariosPanagiatousŞevkiAkdenizMarasinosSerhanKaraoğlanMarasinosSerhanKaraoğlan