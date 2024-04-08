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Rallide sezon çekişmeli başladı

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası 7 Nisan 2024 Pazar günü yapılan “Chagla Car Care Lefkoşa Ralli Sprint” yarışı ile başladı. Hamitköy bölgesinde hazırlanan etapta yapılan ralliyi Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi kazandı

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Rallide sezon çekişmeli başladı
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2024 sezonuna Hamitköy bölgesinde başladı. Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonu Chagla Car Care sponsorluğunda Hamitköy bölgesinde hazırlanan etapta yapılan Sprint Rallisi ile açtı. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Chagla Car Care’ın yarış sponsorluğunun yanı sıra; Chagla Food&Drink, Polaris, Genpower, GoPro, Limon, Rinata Parts&Oil, Aveon Sigorta, Drift NEU, The Sport Face, İkas Supermarket, Near East Bank, Eurol ve Basel Energy’nin de katkıları ile gerçekleştirilen yarışta 18 ekip start aldı.
YARIŞIN KAZANANI GOODYEAR RACİNG TEAM EKİBİ ÇAĞKAN BOZALANLAR-HASAN EVRENSEL
2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ilk yarışı, Chagla Car Care Ralli Sprint, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Chagla Food&Drink önünden saat 10.40’da start aldı. 11.00, 12.30 ve 14.00 olmak üzere üçer kez Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan İtfaiye Şubesi yanından start alan yarışçılar, Hamitköy Çevre Yolu sanayi bölgesi çemberi üzerinde bulunan noktada finiş gördüler. Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisinin 5 dakika 46,971 saniyelik dereceleri ile birinci oldukları yarışta NEU Drift Racing Team ekibi Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi 5 dakika 50,239 saniyelik dereceleri ile ikinci, yine NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi 5 dakika 53,363 saniyelik dereceleri ile üçüncü oldular. Biri deneme olmak üzere etabı üçer kez geçen ekipler etapların toplam derecelerine göre değil, en iyi etap sürelerine göre derecelendirildiler. Son hakkında sorun yaşayıp finiş göremeyen Haskasap-Mulla ikilisi ilk etapta elde ettikleri derece ile üçüncü olmayı başardılar. Bu üç ekip aynı zamanda sınıf 2 podyumunu da oluşturdular.
SINIFLARDA ÇEKİŞME YAŞANDI
Genel klasman dördüncüsü ve Sınıf R birincisi olan ekip, güneyden yarışa katılan Gionnis Ionides-Panagiotis Pattixi ikilisi olurken, genel klasman beşincisi ve Sınıf N birincisi olan ekip, Goodyear Racing Team ekibi Buğur Kambillili, Mehmet Çağla ikilisi oldu. Bu sezon pilot koltuğuna geçen Ahmet Özerdem ise, Cihan Anıl Şahin co-pilotluğunda ilk yarışlarında Sınıf 1 birincisi oldu. Yarışın tamamlanmasının ardından Chagla Food&Drink önünde yapılan ödül töreni ile dereceye girenlere kupaları takdim edildi. Ödül töreni, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ve Asbaşkanı Mahmut Sezinler’in, Chagla Car Care ve Chagla Food&Drink ailesine takdim ettiği teşekkür plaketi ile başladı. Ardından bu sezon 20’nci yılını kutlayan Otomobil Dünyası’nın basın emekçileri ile seçtiği yarışın kahramanı “Otomobil Dünyası Özel Ödülleri” verildi. Ödülleri Olgun Bıçak ile İrfan Gelengül, Derviş Dizliklioğlu, Zeki Demirdeş ve Erdaş Uçaner’e takdim ettiler. İlk kez yarışa katılanlara özel plaketlerin de verildiği ödül töreninde sınıf kupalarını ve genel klasman kupalarını KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ve Asbaşkanı Mahmut Sezinler, Chagla Car Care ailesi ile birlikte takdim etti. Günün kupa almaya hak kazanan diğer yarışçıları ise kadın co-pilotlar birincisi Hande Kufi ile ikincisi Zeliha Güllü oldu. Ayrıca genç pilotlar birincisi Mustafa Karam ve Genç co-pilot birincisi Doğukan Özbeyli ile ikincisi Ahmet Biricik de kupalarını aldılar.
 
Dereceler
 
                No.        Takım    Pilot       Co-Pilot               Araç       Sınıf       Derece
1             2             GOODYEAR Racing Team             Çağkan Bozalanlar           Hasan Evrensel Skoda Fabia R5 2             5:46.971
2             3             NEU DRIFT Racing Team               Rauf Denktaş    Mehmet Mişon               Skoda Fabia R5 2             5:50.239
3             1             NEU DRIFT Racing Team               Enver Haskasap               Halil Mulla           Volkswagen Polo Gti R5               2                5:53.363
4             6                             Gionnis İonides                Panagiotis Pattixi             Canam Maverick             R             6:02.142
5             16           GOODYEAR Racing Team             Buğur Kambillili Mehmet Çağla  Mitsubishi Lancer Evo IX              N                6:06.518
6             17           NEU DRIFT Racing Team               Güner Şevketoğlu          Arkın Şevketoğlu             Mitsubishi Lancer Evo IX                N            6:08.949
7             9                             Lambros İonides              Panagiotis Theodorou   Mitsubishi Lancer Evo IX              N            6:11.747
8             4             GOODYEAR Racing Team             Dervis Dizliklioğlu            Doğukan Özbeyli             Mitsubishi Lancer Evo IX                N            6:17.598
9             18           STAGE CARS Rally Team               Ahmet Özerdem             Cihan Anıl Şahin               Mitsubishi Lancer Evo X                1             6:29.161
10           7             Zaim Kömürleri Rally Team         Önder Zaim        Ahmet Gürün   Mitsubishi Lancer Evo IX              N                6:29.793
11           11           STAGE CARS Rally Team               Zeki Demirdeş  Kani Avkıran      Mitsubishi Lancer Evo IX              N                6:30.699
12           5                             İbrahim Yolcu Argün      Hande Küfi         Mitsubishi Lancer Evo IX              N            6:32.304
13           8                             Tolga Güllü         Zeliha Güllü        Canam Maverick             R             6:34.092
14           19           NEU DRIFT Racing Team               Mustafa Karam                Utku Tabak        Mitsubishi Lancer Evo VI              1                6:47.248
15           21           NEU DRIFT Racing Team               Kozan Çayan      Ahmet Akbıçak Mitsubishi Mirage Proto              1                6:59.296
16           20           NEU DRIFT Racing Team               Mustafa Kemal Baran    Halil Çamay        Ford Fiesta Proto            1                7:00.262
17           10                           Hakan Biricik      Ahmet Biricik     Subaru Impreza               1             7:07.982
18           22           NEU DRIFT Racing Team               Erdaş Uçaner     Halil Düşmez      Canam Maverick             R             7:13.240
 
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