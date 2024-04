Rallide sezon çekişmeli başladı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası 7 Nisan 2024 Pazar günü yapılan “Chagla Car Care Lefkoşa Ralli Sprint” yarışı ile başladı. Hamitköy bölgesinde hazırlanan etapta yapılan ralliyi Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi kazandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2024 sezonuna Hamitköy bölgesinde başladı. Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonu Chagla Car Care sponsorluğunda Hamitköy bölgesinde hazırlanan etapta yapılan Sprint Rallisi ile açtı. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Chagla Car Care’ın yarış sponsorluğunun yanı sıra; Chagla Food&Drink, Polaris, Genpower, GoPro, Limon, Rinata Parts&Oil, Aveon Sigorta, Drift NEU, The Sport Face, İkas Supermarket, Near East Bank, Eurol ve Basel Energy’nin de katkıları ile gerçekleştirilen yarışta 18 ekip start aldı.

YARIŞIN KAZANANI GOODYEAR RACİNG TEAM EKİBİ ÇAĞKAN BOZALANLAR-HASAN EVRENSEL

2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ilk yarışı, Chagla Car Care Ralli Sprint, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Chagla Food&Drink önünden saat 10.40’da start aldı. 11.00, 12.30 ve 14.00 olmak üzere üçer kez Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan İtfaiye Şubesi yanından start alan yarışçılar, Hamitköy Çevre Yolu sanayi bölgesi çemberi üzerinde bulunan noktada finiş gördüler. Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisinin 5 dakika 46,971 saniyelik dereceleri ile birinci oldukları yarışta NEU Drift Racing Team ekibi Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi 5 dakika 50,239 saniyelik dereceleri ile ikinci, yine NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi 5 dakika 53,363 saniyelik dereceleri ile üçüncü oldular. Biri deneme olmak üzere etabı üçer kez geçen ekipler etapların toplam derecelerine göre değil, en iyi etap sürelerine göre derecelendirildiler. Son hakkında sorun yaşayıp finiş göremeyen Haskasap-Mulla ikilisi ilk etapta elde ettikleri derece ile üçüncü olmayı başardılar. Bu üç ekip aynı zamanda sınıf 2 podyumunu da oluşturdular.

SINIFLARDA ÇEKİŞME YAŞANDI

Genel klasman dördüncüsü ve Sınıf R birincisi olan ekip, güneyden yarışa katılan Gionnis Ionides-Panagiotis Pattixi ikilisi olurken, genel klasman beşincisi ve Sınıf N birincisi olan ekip, Goodyear Racing Team ekibi Buğur Kambillili, Mehmet Çağla ikilisi oldu. Bu sezon pilot koltuğuna geçen Ahmet Özerdem ise, Cihan Anıl Şahin co-pilotluğunda ilk yarışlarında Sınıf 1 birincisi oldu. Yarışın tamamlanmasının ardından Chagla Food&Drink önünde yapılan ödül töreni ile dereceye girenlere kupaları takdim edildi. Ödül töreni, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ve Asbaşkanı Mahmut Sezinler’in, Chagla Car Care ve Chagla Food&Drink ailesine takdim ettiği teşekkür plaketi ile başladı. Ardından bu sezon 20’nci yılını kutlayan Otomobil Dünyası’nın basın emekçileri ile seçtiği yarışın kahramanı “Otomobil Dünyası Özel Ödülleri” verildi. Ödülleri Olgun Bıçak ile İrfan Gelengül, Derviş Dizliklioğlu, Zeki Demirdeş ve Erdaş Uçaner’e takdim ettiler. İlk kez yarışa katılanlara özel plaketlerin de verildiği ödül töreninde sınıf kupalarını ve genel klasman kupalarını KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ve Asbaşkanı Mahmut Sezinler, Chagla Car Care ailesi ile birlikte takdim etti. Günün kupa almaya hak kazanan diğer yarışçıları ise kadın co-pilotlar birincisi Hande Kufi ile ikincisi Zeliha Güllü oldu. Ayrıca genç pilotlar birincisi Mustafa Karam ve Genç co-pilot birincisi Doğukan Özbeyli ile ikincisi Ahmet Biricik de kupalarını aldılar.



Dereceler



No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece

1 2 GOODYEAR Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia R5 2 5:46.971

2 3 NEU DRIFT Racing Team Rauf Denktaş Mehmet Mişon Skoda Fabia R5 2 5:50.239

3 1 NEU DRIFT Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Volkswagen Polo Gti R5 2 5:53.363

4 6 Gionnis İonides Panagiotis Pattixi Canam Maverick R 6:02.142

5 16 GOODYEAR Racing Team Buğur Kambillili Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo IX N 6:06.518

6 17 NEU DRIFT Racing Team Güner Şevketoğlu Arkın Şevketoğlu Mitsubishi Lancer Evo IX N 6:08.949

7 9 Lambros İonides Panagiotis Theodorou Mitsubishi Lancer Evo IX N 6:11.747

8 4 GOODYEAR Racing Team Dervis Dizliklioğlu Doğukan Özbeyli Mitsubishi Lancer Evo IX N 6:17.598

9 18 STAGE CARS Rally Team Ahmet Özerdem Cihan Anıl Şahin Mitsubishi Lancer Evo X 1 6:29.161

10 7 Zaim Kömürleri Rally Team Önder Zaim Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer Evo IX N 6:29.793

11 11 STAGE CARS Rally Team Zeki Demirdeş Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo IX N 6:30.699

12 5 İbrahim Yolcu Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer Evo IX N 6:32.304

13 8 Tolga Güllü Zeliha Güllü Canam Maverick R 6:34.092

14 19 NEU DRIFT Racing Team Mustafa Karam Utku Tabak Mitsubishi Lancer Evo VI 1 6:47.248

15 21 NEU DRIFT Racing Team Kozan Çayan Ahmet Akbıçak Mitsubishi Mirage Proto 1 6:59.296

16 20 NEU DRIFT Racing Team Mustafa Kemal Baran Halil Çamay Ford Fiesta Proto 1 7:00.262

17 10 Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1 7:07.982

18 22 NEU DRIFT Racing Team Erdaş Uçaner Halil Düşmez Canam Maverick R 7:13.240