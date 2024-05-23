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Ralliciler Gönyeli’de yarışacak

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Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün organize ettiği 2024 Sami Doğan Motors 2024 Ralli Sprint Şampiyonası ikinci yarışı 26 Mayıs 2024 Pazar günü yapılıyor. Bu sezon 4 yarışlık takvim açıklayan ralli kulübü, sezonun ikinci ralli sprint yarışını “Gönyeli Sprint Rallisi” adıyla gerçekleştirecek.

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Ralliciler Gönyeli’de yarışacak
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Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRKD) organize ettiği Sami Doğan Motors 2024 Ralli Sprint Şampiyonası 26 Mayıs 2024 Pazar günü devam ediyor. Kanlıköy-Gönyeli arasında hazırlanan etapta yapılacak yarış, “Gönyeli Sprint Rallisi” adıyla gerçekleştirilecek. Yarış, Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda; ÇDM Kaporta, Zeki Basri Real Estate, Güven Sigorta, Gri Kuaför, Biçentürk Restaurant, Arsi Motors ve Dört Renk Matbaa’nın da katkılarıyla yapılacak. Sabah 10.40’da başlayacak olan sprint rallisinde biri deneme olmak üzere 6,3 kilometrelik etap üç kez geçilecek. Deneme etabının başlama saati 11.03 olarak belirlenirken ilk etap 12.26’da ve ikinci etap 13.49’da başlayacak. Ödül töreni ise 15.00’de yapılacak ve organizasyon sona erecek.
Start, Servis Alanı ve Ödül Töreni Alayköy Sanayi Parkı’nda
Özel Seyirci etabı şeklinde hazırlanan etap, Kanlıköy Göleti yanından başlayacak. Alayköy Çemberi yanından takip edilebilecek yarışın startı, servis alanı ve ödül töreni Alayköy Sanayi Bölgesi 2.Caddede bulunan Park alanında kurulacak.
KAYIT İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Sınıf 1, Sınıf 2, Sınıf 3, Grup N, T1 ve T2 sınıflarına açık olan yarışın kayıt işlemleri tamamlandı. Yarışa 14 ekip kayıt yaptırdı. Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi, Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi ve Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisinin Skoda Fabia R5 ile Sınıf 2’de yarışacağı organizasyonda Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi, Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi, Mustafa Kemal Baran-Nuran Baran ikilisi ve Selen Bilgimer-Çeçilya Bilgimer ikilisi Sınıf 1’de mücadele edecek. Sınıf N’de Buğur Kambillili ile Önder Zaim-Ahmet Gürün ikilisi mücadele edecek. Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi ile Ozan Birşen-Salih Kanatlı ikilisi ise Sınıf T1’de mücadele verecek. Sınıf 3’de yarışacak ekip ise Umut Sular-Niyazi Hatay ikilisi olacak.
 
Kayıt Listesi:
         Pilot  Co-Pilot      Araç  Sınıf
1       Oğuz Akayoğlu             Can-AM Maverick        00
2       Sami Doğan         Ali Burhan Can-AM Maverick        0
3       Oktay Çocuk       Hüseyin Çocuk    Skoda Fabia R5   2
4       Sadık Bilgimer     Buse Bilgimer      Mitsubishi Lancer EVO 4       1
5       Umut Sular Niyazi Hatay       Honda Civic        3
6       Cevdet Alptürk    Mehmet Çağla     Skoda Fabia R5   2
7       Hakan Biricik      Ahmet Biricik      Subaru Impreza   1
8       Mustafa K. Baran         Nuran Baran        Ford Fiesta Proto 1
9       Selen Bilgimer     Çeçilya Bilgimer  Mitsubishi Lancer EVO          1
10     Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı      Suzuki Grand Vitara     T1
11     Ozan Birşen         Salih Kanatlı        Suzuki Grand Vitara     T1
12     Buğur Kambillili           Mitsubishi Lancer EVO 9       N
13     Önder Zaim         Ahmet Gürün      Mitsubishi Lancer EVO 9       N
14     Çağkan Bozalanlar        Hasan Evrensel    Skoda Fabia R5   2
 
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