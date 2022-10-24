Plümer’de Offroad heyecanı yaşandı

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, 2022 sezonunun ikinci yarışını Pazar günüPlümer’de gerçekleştirdi. Baştaşlar Construction sponsorluğunda, Mustafa Baştaş anısına, Dağ-Çamur Offroad Derneği ile işbirliği içerisinde yapılan yarışta, 4 sınıfta dereceye girenler belirlendi

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), Dağ-Çamur Offroad Derneği ile işbirliği içerisinde sezonun ikinci yarışını Pazar günü gerçekleştirdi. Plümer’de hazırlanan etapta, Offroad Sprint formatında yapılan yarış Baştaşlar Construction sponsorluğunda hayata geçirildi. Mustafa Baştaş anısına yapılan yarışta 17’si Sprint, 17’si de Offroad oyunlarında olmak üzere toplam 34 ekip mücadele etti. Güven Sigorta, Gönyeli Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Başbakanşlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin de katkılarıyla yapılan yarışta ekipler yaklaşık 6,2 kilometrelik etabı, biri deneme olmak üzere üçer kez geçtiler. PlümerKoruluğu’nun seyircilerle dolduğu organizasyona katılan herkesin keyif aldığı bir yarış geride kalırken, dereceye girenler de belirlendi. Araçların motor hacimlerine göre 4 sınıfa ayrıldığı yarışta Otomobillerde günün en iyi derecesini genç sporcu Şeref Karaoğlan yaptı. Babası Serhat Karaoğlan’ın co-pilotluğunda yarışan Şeref, 4 dakika 54,6 saniyelik derecesiyle Sınıf T4’te de birinci oldu. T4’de ikinci Argun Çağıl-İrfan Topcu ikilisi olurken, sadece 0,6 saniye farkla Niyazi Bedel-Mehmet Boşnak ikilisi de üçüncü oldu. Günün tek SSV kategorisi yarışmacısı LambrosIdianidis-Nicolas Renkos ikilisi elde ettikleri 4 dakika 48,0 saniyelik dereceleriyle “En İyi Derece” kupasını almaya hak kazanan ekip oldu.

Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Baştaşlar Construction direktörleri Ahmet Baştaş ile Sinem Baştaş, KKORD Başkanı Hakan Kofalı ve DAÇOFF Başkanı Yusuf Tosun takdim etti.



Sınıf T4

1.Şeref Karaoğlan-Serhat Karaoğlan

2.Argun Çağıl-İrfan Topcu

3.Niyazi Bedel-Mehmet Boşnak

Sınıf T3

1.Spyros Drousitis-AntonisMavasinos

2.Halim Kahveciler-Ramadan Uzun

3.Halil Erdoğuş-Mustafa Tosun

Sınıf T2

1.Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı

2.Ozan Birşen-Salih Kanatlı

Sınıf T1

1.Burak Emingil-Emin Emingil

2.Orhun Mevlit-Umut Bullici

SSV

1.Lambros Idianidis-Nicolas Renkos

Kadın Co-Pilot

1.Seda Erpak



Dağ-Çamur Offroad Oyunları

Kadınlar

1.Melisa Taşel-GizelHastunç

2.Niymeti Çiftçi-Levent Çiftçi

2000cc Altı

1.Hasan Yaşam-İlhan Kaya

2.Mehmetali Mani-Fatma Mani

3.Derviş Şah-Efe Şah

2000cc Üstü

1.Mustafa Özerdem-Çağın Sanıvar

2.Emre Koşer-Ayhan Keseroğlu

3.Erol Şanlıkol-Hasan Özok



No. Pilot Co-Pilot Araç Sınıf En İyi Derece

1 22 Lambrosİdianidis Nicolas RenkosCanamMaverick X3 SSV1 04:48.0

2 18 Şeref Karaoğlan Serhat Karaoğlan Tomcat T4 04:54.6

3 3 Argun Çağıl İrfan Topçu Tomcat T4 04:57.8

4 4 Niyazi Bedel Mehmet Boşnak Land Rover T4 04:58.4

5 5 Hasan Reyhan Seda Erpak Mitsubishi Pajero T4 05:00.8

6 20 Hilmi Çelebioğlu -Ahmet Buzlukçuoğlu-Mitsubishi Pajero T4 05:05.9

7 7 SpyrosDrousitis AntonisMavasinos Cherokee T3 05:06.1

8 10 Musa Ersoy RamadanKıral Tomcat T4 05:11.3

9 12 Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T3 05:11.6

10 15 Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Vitara T2 05:14.7

11 6 Sander Kahveciler Eser Sülo Tomcat T4 05:14.7

12 14 Hakan Kofalı Çağıl Kılıç Land Rover T4 05:21.3

13 21 Ozan Birşen Salih Kanatlı Suzuki Vitara T2 05:23.8

14 9 Halil Erdoğuş Mustafa Tosun Jeep Chorekee T3 05:25.6

15 11 Burak Emingil Emin Emingil Suzuki Vitara T1 05:50.5

16 8 Orhun Mevlit Umut Bullici Suzuki Jimmy T1 06:08.0

17 1 Ahmet Baştaş Ahmet Gürün Tomcat T4

