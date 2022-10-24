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Plümer’de Offroad heyecanı yaşandı

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Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, 2022 sezonunun ikinci yarışını Pazar günüPlümer’de gerçekleştirdi. Baştaşlar Construction sponsorluğunda, Mustafa Baştaş anısına, Dağ-Çamur Offroad Derneği ile işbirliği içerisinde yapılan yarışta, 4 sınıfta dereceye girenler belirlendi

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Plümer’de Offroad heyecanı yaşandı
Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), Dağ-Çamur Offroad Derneği ile işbirliği içerisinde sezonun ikinci yarışını Pazar günü gerçekleştirdi. Plümer’de hazırlanan etapta, Offroad Sprint formatında yapılan yarış Baştaşlar Construction sponsorluğunda hayata geçirildi. Mustafa Baştaş anısına yapılan yarışta 17’si Sprint, 17’si de Offroad oyunlarında olmak üzere toplam 34 ekip mücadele etti. Güven Sigorta, Gönyeli Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Başbakanşlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin de katkılarıyla yapılan yarışta ekipler yaklaşık 6,2 kilometrelik etabı, biri deneme olmak üzere üçer kez geçtiler. PlümerKoruluğu’nun seyircilerle dolduğu organizasyona katılan herkesin keyif aldığı bir yarış geride kalırken, dereceye girenler de belirlendi. Araçların motor hacimlerine göre 4 sınıfa ayrıldığı yarışta Otomobillerde günün en iyi derecesini genç sporcu Şeref Karaoğlan yaptı. Babası Serhat Karaoğlan’ın co-pilotluğunda yarışan Şeref, 4 dakika 54,6 saniyelik derecesiyle Sınıf T4’te de birinci oldu. T4’de ikinci Argun Çağıl-İrfan Topcu ikilisi olurken, sadece 0,6 saniye farkla Niyazi Bedel-Mehmet Boşnak ikilisi de üçüncü oldu. Günün tek SSV kategorisi yarışmacısı LambrosIdianidis-Nicolas Renkos ikilisi elde ettikleri 4 dakika 48,0 saniyelik dereceleriyle “En İyi Derece” kupasını almaya hak kazanan ekip oldu.
Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Baştaşlar Construction direktörleri Ahmet Baştaş ile Sinem Baştaş, KKORD Başkanı Hakan Kofalı ve DAÇOFF Başkanı Yusuf Tosun takdim etti.
 
Sınıf T4
1.Şeref Karaoğlan-Serhat Karaoğlan
2.Argun Çağıl-İrfan Topcu
3.Niyazi Bedel-Mehmet Boşnak
Sınıf T3
1.Spyros Drousitis-AntonisMavasinos
2.Halim Kahveciler-Ramadan Uzun
3.Halil Erdoğuş-Mustafa Tosun
Sınıf T2
1.Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı
2.Ozan Birşen-Salih Kanatlı
Sınıf T1
1.Burak Emingil-Emin Emingil
2.Orhun Mevlit-Umut Bullici
SSV
1.Lambros Idianidis-Nicolas Renkos
Kadın Co-Pilot
1.Seda Erpak
 
Dağ-Çamur Offroad Oyunları
Kadınlar
1.Melisa Taşel-GizelHastunç
2.Niymeti Çiftçi-Levent Çiftçi
2000cc Altı
1.Hasan Yaşam-İlhan Kaya
2.Mehmetali Mani-Fatma Mani
3.Derviş Şah-Efe Şah
2000cc Üstü
1.Mustafa Özerdem-Çağın Sanıvar
2.Emre Koşer-Ayhan Keseroğlu
3.Erol Şanlıkol-Hasan Özok
 
            No.      Pilot    Co-Pilot          Araç    Sınıf    En İyi Derece
1          22        Lambrosİdianidis       Nicolas RenkosCanamMaverick X3 SSV1   04:48.0
2          18        Şeref Karaoğlan         Serhat Karaoğlan        Tomcat            T4        04:54.6
3          3          Argun Çağıl    İrfan Topçu     Tomcat            T4        04:57.8
4          4          Niyazi Bedel   Mehmet Boşnak         Land Rover    T4        04:58.4
5          5          Hasan Reyhan            Seda Erpak     Mitsubishi Pajero        T4        05:00.8
6          20        Hilmi Çelebioğlu -Ahmet Buzlukçuoğlu-Mitsubishi Pajero T4 05:05.9
7          7          SpyrosDrousitis          AntonisMavasinos      Cherokee        T3        05:06.1
8          10        Musa Ersoy     RamadanKıral            Tomcat            T4        05:11.3
9          12        Halim Kahveciler       Ramadan Uzun          Nissan Patrol  T3        05:11.6
10        15        Ahmet Esendağlı        Veli Esendağlı            Suzuki Vitara  T2        05:14.7
11        6          Sander Kahveciler      Eser Sülo        Tomcat            T4        05:14.7
12        14        Hakan Kofalı  Çağıl Kılıç      Land Rover    T4        05:21.3
13        21        Ozan Birşen    Salih Kanatlı   Suzuki Vitara  T2        05:23.8
14        9          Halil Erdoğuş Mustafa Tosun           Jeep Chorekee            T3        05:25.6
15        11        Burak Emingil            Emin Emingil  Suzuki Vitara  T1        05:50.5
16        8          Orhun Mevlit  Umut Bullici   Suzuki Jimmy T1        06:08.0
17        1          Ahmet Baştaş Ahmet Gürün Tomcat            T4       
 
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