Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başladı

KARAOĞLANLAR ZİRVEDE
Otomobil kategorisinde günün en iyi derecesini elde eden Şeref-Serhat Karaoğlan ikilisi hem genel klasmanda, hem de Sınıf T3’de ilk sırada yer almayı başardı. Genel klasmanda ikinci olan ekip, Argun Çağıl-İrfan Topcu ikilisi olurken ikili Sınıf T4’de birinci olmayı başardı. Genel klasman üçüncüsü Ahmet Baştaş-Ahmet Gürün ikilisi oldu. İkili ayrıca Sınıf T4 ikincisi olmayı başardı. Sınıf T3 ikincisi Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi, Sınıf T4 üçüncüsü Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi ve Sınıf T3 üçüncüsü Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi oldu. Sınıf T2 birincisi Ozan Birşen-Ali Budak ikilisi ve Sınıf T2 ikincisi Ahmet-Veli Esendağlı ikilisi oldu. Hilmi Çelebioğlu-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi ise Sınıf T2 üçüncüsü oldular. Güneyden yarışa katılan ve Genel klasman dışı, Sınıf R’de UTV araçlarla yarışan iki ekip, Ioannis Ionnidis-Panayiotis Pattichi ikilisi birinci, Lampros Ioannaidis-Panayiotis Theodorou ikilisi ise ikinci oldu.
OFFROAD OYUNLARI DA NEFES KESTİ
Başbakanlık, Spor Dairesi ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yanı sıra Nesdersan.com, Baştaşlar Construction, Güven Sigorta, R.Güleç Garaj & Recovery, Taşmar Market, Karaoğlan Oto Servis, Güleryüz Garaj, Galif Meyhanesi, Çepik Kardeşler, Sonay Construction, Dünya Oto ve GL Homes & Gardens’ın da katkılarıyla yapılan organiasyonda ayrıca amatör offroad severler için parkur hazırlandı ve Offroad Oyunları adı altında yarışlar yapıldı. Yarış sonunda Kadınlar kategorisinde Zeynep Yaşam-Özge Aydın ikilisi birinci, Diana Rakmatova-Emir Candan ikilisi ikinci ve Pelin Şah-Şahnaz Şah ikilisi üçüncü oldu. 2000cc alt kategorisinde birinci Derviş-Efe Şah ekibi, ikinci Hasan Yaşam-Sergio Mracre ekibi ve üçüncü Oğuzhan Çoban-Kerem Akbal ekibi oldu. 2000cc üst kategoride ise birinci Mehmetali Mani-Ahmet Gürtuğ ikilisi ve ikinci Mehmet Şen-Andaç Sevimli ikilisi oldu. Yarış sonunda ödül töreni servis alanında yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını KKORD Başkanı Hakan Kofalı, Dağ-Çamur Offroad Derneği Başkanı Yusuf Tosun, merhum Ahmet Altındağlı’nın eşi Çilem Altındağlı ve ailesi takdim etti.
Dereceler:
|Pilot
|Co-Pilot
|No.
|Araç
|Sınıf
|Derece
|1
|ŞerefKaraoğlan
|SerhatKaraoğlan
|5
|Tomcat
|T3
|06:44.338
|2
|ArgunÇağıl
|İrfanTopcu
|1
|Tomcat
|T4
|06:50.308
|3
|AhmetBaştaş
|AhmetGürün
|3
|Tomcat
|T4
|06:50.828
|4
|HasanReyhan K.
|NiyaziYorgancıoğlu
|4
|Mitsubishi Pajero
|T3
|06:51.859
|5
|GökselMacila
|BuğraTabak
|6
|Mitsubishi Pajero
|T4
|06:53.207
|6
|Musa Ersoy
|Ramadan Kıral
|9
|Tomcat
|T4
|07:00.262
|7
|SoyerArseven
|HasanReyhan B.
|16
|Mitsubishi Pajero
|T4
|07:05.675
|8
|OzanBirşen
|Ali Budak
|12
|Suzuki Vitara
|T2
|07:13.363
|9
|AhmetEsendağlı
|VeliEsendağlı
|11
|Suzuki Vitara
|T2
|07:14.286
|10
|HalimKahveciler
|Ramadan Uzun
|10
|Nissan Patrol
|T3
|07:17.144
|11
|Sander Kahveciler
|EserSulo
|7
|Tomcat
|T4
|07:21.353
|12
|HalilErdoğuş
|Ada Erdoğuş
|14
|Jeep Cherokee
|T3
|07:31.249
|13
|HilmiÇelebioğlu
|AhmetBuzlukcuoğlu
|8
|Seat Leon
|T2
|07:34.794
|14
|ZühtüCumalıgil
|CemAytaç
|15
|Nissan Patrol
|T4
|07:43.043
|15
|IoannisIonnidis
|Panayiotis Pattichi
|19
|Can-Am Maverick
|R
|06:06.844
|16
|LamprosIoannaidis
|Panayiotis Theodorou
|18
|Can-Am Maverick
|R
|06:15.961
|17
|NiyaziBedel
|Mehmet Boşnak
|2
|Discovery 2
|T4
|DNF