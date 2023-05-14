Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başladı

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2023 Offroad Şampiyonası’nın ilk yarışı merhum Offroad yöneticilerinden Ahmet Altındağlı anısına 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü yapıldı

Pilot Co-Pilot No. Araç Sınıf Derece 1 ŞerefKaraoğlan SerhatKaraoğlan 5 Tomcat T3 06:44.338 2 ArgunÇağıl İrfanTopcu 1 Tomcat T4 06:50.308 3 AhmetBaştaş AhmetGürün 3 Tomcat T4 06:50.828 4 HasanReyhan K. NiyaziYorgancıoğlu 4 Mitsubishi Pajero T3 06:51.859 5 GökselMacila BuğraTabak 6 Mitsubishi Pajero T4 06:53.207 6 Musa Ersoy Ramadan Kıral 9 Tomcat T4 07:00.262 7 SoyerArseven HasanReyhan B. 16 Mitsubishi Pajero T4 07:05.675 8 OzanBirşen Ali Budak 12 Suzuki Vitara T2 07:13.363 9 AhmetEsendağlı VeliEsendağlı 11 Suzuki Vitara T2 07:14.286 10 HalimKahveciler Ramadan Uzun 10 Nissan Patrol T3 07:17.144 11 Sander Kahveciler EserSulo 7 Tomcat T4 07:21.353 12 HalilErdoğuş Ada Erdoğuş 14 Jeep Cherokee T3 07:31.249 13 HilmiÇelebioğlu AhmetBuzlukcuoğlu 8 Seat Leon T2 07:34.794 14 ZühtüCumalıgil CemAytaç 15 Nissan Patrol T4 07:43.043 15 IoannisIonnidis Panayiotis Pattichi 19 Can-Am Maverick R 06:06.844 16 LamprosIoannaidis Panayiotis Theodorou 18 Can-Am Maverick R 06:15.961 17 NiyaziBedel Mehmet Boşnak 2 Discovery 2 T4 DNF

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) 2023 Kuzey Kıbrıs Offroad Şampiyonası’na başladı. Yağmurlar nedeniyle 1 hafta ertelenen sezonun ilk yarışı 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü, ülkemizin Offroad derneklerinin güç birliği ile yapıldı. Kyrenia Offroad Derneği ve Dağ-Çamur Offroad Derneği’nin de destekleriyle hazırlanan yarış Akdağ bölgesinde hazırlanan etapta yapıldı. Start, Finiş, Servis alanı ve Offroad Oyunları parkurunun aynı yerde kurulduğu keyifli yarış, seyircilerin de ilgisiyle yapıldı. Merhum Offroad yöneticilerinden Ahmet Altındağlı anısına bu sene beşincisi yapılan yarış Cumartesi öğleden sonra 15.00’te, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun bayrak kaldırmasıyla başladı. 17 ekibin, 7.5 kilometrelik etabı biri deneme olmak üzere üçer kez geçmelerinin ardından yarış tamamlandı.Otomobil kategorisinde günün en iyi derecesini elde eden Şeref-Serhat Karaoğlan ikilisi hem genel klasmanda, hem de Sınıf T3’de ilk sırada yer almayı başardı. Genel klasmanda ikinci olan ekip, Argun Çağıl-İrfan Topcu ikilisi olurken ikili Sınıf T4’de birinci olmayı başardı. Genel klasman üçüncüsü Ahmet Baştaş-Ahmet Gürün ikilisi oldu. İkili ayrıca Sınıf T4 ikincisi olmayı başardı. Sınıf T3 ikincisi Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi, Sınıf T4 üçüncüsü Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi ve Sınıf T3 üçüncüsü Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi oldu. Sınıf T2 birincisi Ozan Birşen-Ali Budak ikilisi ve Sınıf T2 ikincisi Ahmet-Veli Esendağlı ikilisi oldu. Hilmi Çelebioğlu-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi ise Sınıf T2 üçüncüsü oldular. Güneyden yarışa katılan ve Genel klasman dışı, Sınıf R’de UTV araçlarla yarışan iki ekip, Ioannis Ionnidis-Panayiotis Pattichi ikilisi birinci, Lampros Ioannaidis-Panayiotis Theodorou ikilisi ise ikinci oldu.Başbakanlık, Spor Dairesi ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yanı sıra Nesdersan.com, Baştaşlar Construction, Güven Sigorta, R.Güleç Garaj & Recovery, Taşmar Market, Karaoğlan Oto Servis, Güleryüz Garaj, Galif Meyhanesi, Çepik Kardeşler, Sonay Construction, Dünya Oto ve GL Homes & Gardens’ın da katkılarıyla yapılan organiasyonda ayrıca amatör offroad severler için parkur hazırlandı ve Offroad Oyunları adı altında yarışlar yapıldı. Yarış sonunda Kadınlar kategorisinde Zeynep Yaşam-Özge Aydın ikilisi birinci, Diana Rakmatova-Emir Candan ikilisi ikinci ve Pelin Şah-Şahnaz Şah ikilisi üçüncü oldu. 2000cc alt kategorisinde birinci Derviş-Efe Şah ekibi, ikinci Hasan Yaşam-Sergio Mracre ekibi ve üçüncü Oğuzhan Çoban-Kerem Akbal ekibi oldu. 2000cc üst kategoride ise birinci Mehmetali Mani-Ahmet Gürtuğ ikilisi ve ikinci Mehmet Şen-Andaç Sevimli ikilisi oldu. Yarış sonunda ödül töreni servis alanında yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını KKORD Başkanı Hakan Kofalı, Dağ-Çamur Offroad Derneği Başkanı Yusuf Tosun, merhum Ahmet Altındağlı’nın eşi Çilem Altındağlı ve ailesi takdim etti.