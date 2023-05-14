Şampiyonlar erkeklerde UKÜ, kadınlarda DİGEM

Hentbolda 2022-2023 Özgün Atakan U-14 Ligi tamamlandı

Hentbolda 2022-2023 Özgün Atakan U-14 ligi CIU Arena’da oynanan final karşılaşmaları ile sona erdi. Ligin başından sonuna zevkli ve çekişmeli geçen Özgün Atakan U-14 liginde erkeklerde UKÜ, kadınlarda ise DİGEM ligi şampiyon olarak tamamladı. CIU Arena’da dün oynanan karşılaşmalarda erkeklerde UKÜ şampiyon olurken, YDÜ ligi ikinci bitirdi. Doğukent takımı erkeklerde üçüncülükle ligi tamamlarken, Levent takımı ise sezonu dördüncü bitirdi. Kadınlarda ise sezonu DİGEM şampiyon olarak tamamlarken, Şahlan ikinci, Miracle Esentepe üçüncü, UKÜ ise sezonu dördüncü bitirdi. Dün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve sıralama şu şekilde;