NEU Drift Team alkışlandı

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun organize ettiği drift şovda NEU Drift Team de yer aldı.

NEU Drift Team pilotları Enver Haskasap, Ahmet Öksüzoğluları ve İbrahim Öksüzoğluları da Cemsa Pistinde düzenlenen drift şov gecesinde, drift şov yaptılar. Lastik yakan NEU Drift Team pilotları büyük alkış aldılar.

