Vadili yönetiminden teşekkür ziyareti

BTM Birinci Lig kulüplerinden Vadili’de yeniden başkanlığa seçilen Menderes Aktaş başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu VadiliBelediyesi başkanı Mehmet Adahan ve kulübe katkı koyan Vadili ile Lefkoşa’daki esnaflara teşekkür ziyareti gerçekleştiriyor.

Menderes Aktaş başkanlığında oluşturulan yönetim kuruluVadiliBelediyesi başkanı Mehmet Adahan ve esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek, plaket takdiminde bulundu.

