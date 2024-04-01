MotoGP resmen satıldı

Formula 1'in sahibi Liberty Media, 3,6 milyar sterlinlik bir anlaşmayla MotoGP'yi satın aldı

F1'i 2017 yılında bünyesine katan ABD'li medya grubu, 1992'den bu yana MotoGP'nin sahibi olan İspanyol DornaSports'tan hisselerin yaklaşık yüzde 86'sını alarak spor organizasyonlarındaki yatırımlarını genişletti.

Anlaşmanın resmi olarak yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Toplam 6 yarışlık bir sezonla ilk kez 1949 yılında düzenlenen MotoGP, beş kıtada 20 yarışlık takvimiyle dünyanın en önemli motosiklet organizasyonu olma özelliğini taşıyor.



