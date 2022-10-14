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Motodrag’ta final Mevlevi’de

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2022 Güven Sigorta Motodrag Şampiyonası’nda sezonun üçüncü ve final yarışı Mevlevi’de 16 Ekim 2022 Pazar günü yapılıyor

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Motodrag’ta final Mevlevi’de
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği, 2022 Güven Sigorta Motodrag Şampiyonası, 16 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak sezonun üçüncü yarışıyla tamamlanıyor. KITMOK organizatörlüğünde; Güven Sigorta’nın da ana sponsorluğunda yapılacak yarış; Berna Güzel Elektronik, LungoCafe, WorldTechBüroteknik, YZC Lastik Servisi, MemoliRestaurant, Halisköy, Şahinler Muhtarlığı, Demonte Mobilya ve damalibayrak.net’in katkılarıyla yapılacak. Yarış, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Serhatköy alt-üst geçidi ile Mevlevi Çemberi arasında gerçekleştirilecek. Saat 12.00’de başlayacak olan organizasyonun 18.00’e kadar sürmesi bekleniyor. 6 farklı sınıfta kayıtların alındığı yarışın kayıt işlemleri bugün (15 Ekim 2022 Cumartesi akşamı) 17.00’de son bulacak.
 
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