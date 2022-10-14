Motodrag’ta final Mevlevi’de

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2022 Güven Sigorta Motodrag Şampiyonası’nda sezonun üçüncü ve final yarışı Mevlevi’de 16 Ekim 2022 Pazar günü yapılıyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği, 2022 Güven Sigorta Motodrag Şampiyonası, 16 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak sezonun üçüncü yarışıyla tamamlanıyor. KITMOK organizatörlüğünde; Güven Sigorta’nın da ana sponsorluğunda yapılacak yarış; Berna Güzel Elektronik, LungoCafe, WorldTechBüroteknik, YZC Lastik Servisi, MemoliRestaurant, Halisköy, Şahinler Muhtarlığı, Demonte Mobilya ve damalibayrak.net’in katkılarıyla yapılacak. Yarış, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Serhatköy alt-üst geçidi ile Mevlevi Çemberi arasında gerçekleştirilecek. Saat 12.00’de başlayacak olan organizasyonun 18.00’e kadar sürmesi bekleniyor. 6 farklı sınıfta kayıtların alındığı yarışın kayıt işlemleri bugün (15 Ekim 2022 Cumartesi akşamı) 17.00’de son bulacak.

